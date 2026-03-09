"É preciso vontade política para implementar programas e monitorizar a violência doméstica", diz Francisca Van Dunem

“Parece-me que com a subida de tom da agressividade e violência sociais o fenómeno da violência doméstica tende claramente a agravar-se. As pessoas não são só violentas em casa, há violência social visível no dia-a-dia”. A preocupação é manifestada por Francisca Van Dunem ao podcast Romper o Silêncio, da Renascença, em parceria com a Associação Portuguesa das Mulheres Juristas (APMJ).

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A antiga ministra da Justiça considera que este parece ser “um fenómeno perene e histórico que não muda”, lembrando que, quando estava à frente do Ministério Público de Lisboa, “houve um estudo relativamente a mulheres entre os 60 e os 70 anos e, em 90% dos casos, a violência começou no namoro e tinha sido toda uma vida assim com o marido como autoridade em casa”.

Vontade política e financiamento fazem a diferença

Francisco Van Dunem considera que “é preciso vontade política para implementar programas e monitorizar, temos leis e instrumentos, mas é preciso ver o que se está a passar”. Mas há outra questão fundamental, diz, “a dimensão do financiamento, a alocação de verbas é feita com base em critérios políticos e, se não houver aposta, a situação pode ser desvalorizada e a rede pode ficar sem financiamento”, prejudicando o trabalho de mudança de mentalidade.

É preciso vontade política para implementar programas e monitorizar

A lei que existe é boa, acredita a antiga ministra de um Governo de António Costa, entre 2019 e 2022, passou também pela direção do Departamento de Investigação Penal de Lisboa (DIAP) e pelo Tribunal da Relação de Lisboa (TRL), estando agora jubilada como juíza do Supremo Tribunal de Justiça (STJ).

“O que temos é suficiente, mas é preciso dar efetivo uso e aplicação às leis e instrumentos que temos ao nível da prevenção e proteção das vítimas”, defende.