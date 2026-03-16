Catarina Furtado: "A desinformação está a dar cabo das cabeças e dos corações"

"A desinformação está a dar cabo das cabeças e dos corações" e há hoje uma juventude “menos preparada para as adversidades”, afirma Catarina Furtado no podcast Romper o Silêncio, da Renascença e da Associação Portuguesa de Mulheres Juristas, que neste segundo episódio fala sobre violência no namoro.

“É tudo mais rápido, querem um hambúrguer carregam na plataforma e ele aparece. Tudo o que querem conseguem com um telemóvel e isso faz com que sejam imaturos para lidar com as adversidades. Estão menos bem preparados para a vida”, considera a apresentadora e fundadora da associação Corações com Coroa.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Catarina Furtado vê atualmente jovens “muitas vezes mais educados pelo telemóvel e pelas redes do que pelo professor, pelo pai e mãe".

"Esse facilitismo cria ilusão que a vida vai ser assim, eu quero eu tenho e quando há um não há frustração”, afirma a apresentadora, que está preocupada com a saúde mental, ataques de pânico, ansiedade e depressão juvenil muito ligados à frustração. Situações que, diz, “vemos muito na associação” Corações com Coroa.

A maioria das situações de violência no namoro acontece num sítio onde não havia razões para que ninguém se sentisse diminuído em relação ao outro, que é na escola

A maioria das situações surge logo na escola com relações abusivas e tóxicas, diz a juíza desembargadora Maria Perquilhas, no podcast Romper o Silêncio, explicando que alguns rapazes esquecem desde muito novos o princípio do respeito pelo outro.