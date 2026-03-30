Falta de experiência, de estímulos e de formação levam maioria dos agentes da PSP a "fugir a sete pés dos casos" de violência doméstica

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Lidar com o crime de violência doméstica, acompanhar e dar resposta às vítimas e enfrentar, controlar e responsabilizar o agressor são missões que exigem experiência, formação e muita dedicação, porque são casos que não ficam à porta de casa e que não descolam da farda mesmo quando se está à civil.

A ideia é defendida por Aurora Dantier, subintendente da PSP na pré-reforma, que foi responsável pelo Espaço Júlia, em Lisboa, com mais de 35 anos dedicados ao combate e formação sobre violência doméstica na PSP, e Fernanda Alves, procuradora-geral adjunta que começou em 2010 a liderar a Unidade Contra o Crime da Violência Doméstica do DIAP de Lisboa.

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“Os agentes não gostam desta área, a maioria foge da violência doméstica a sete pés. Só mesmo quem gosta desta área fica, porque têm de se envolver muito. Depois são muito jovens, têm muito pouca experiência profissional e de vida e é preciso muita formação e contínua sobre violência doméstica”, sublinha Aurora Dantier.

A antiga responsável do Espaço Júlia acrescenta que “quem está na investigação criminal tem outro tipo de suplemento, mas quem está na linha da frente, que acompanha e recebe queixas da violência doméstica não recebe nada, as pessoas sentem-se discriminadas”.

Leva-se para casa os processos mais perigosos, a cabeça está sempre a pensar e se acontece...

Ao Romper o Silêncio, um podcast Renascença em parceria com a Associação Portuguesa de Mulheres Juristas (APMJ), também a procuradora-geral adjunta Fernanda Alves revela que “há muitos magistrados que não aguentam muito tempo na investigação deste tipo de crimes”.

"Tive uma colega que não aguentou mais do que um ano e ficou com consequências físicas. É difícil gerir isso”, partilha.

Fernanda Alves descreve que este crime “obriga a trabalhar, e muito, para lá das horas normais e ao fim de semana, leva-se para casa os processos mais perigosos, a cabeça está sempre a pensar e se acontece, e… e…”.

No Ministério Público existe uma “compensação monetária para quem trabalha na secção deste crime, mas poucos concorrem”. Fernanda Alves revela ainda que a Unidade recebia pessoas “acabadas de sair do CEJ com avaliação de Bom”, que ao fim de um ano abandonavam o trabalho “desestabilizando toda a secção de violência doméstica”.

"Um magistrado toma posse em setembro e em julho conhece mais ou menos 400 processos, vai-se embora, vem outro, voltamos ao mesmo, é um investimento que se perde em detrimento dos processos. Não sei como se resolve é difícil."