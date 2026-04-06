Cortisol, dopamina e ocitocina. Estão lá todas na relação agressiva

Compreender as consequências e razões da violência doméstica “é ter em conta a psicologia e as neurociências, ter em conta o cérebro e perceber o que vai na cabeça de alguém sujeito a um processo de agressão”, explica Ana Conduto, psicóloga clínica e especialista em psicologia da justiça, no podcast Romper o Silêncio.

Quando se fala em violência doméstica, a especialista não tem dúvidas de que “não se pode tentar encaixar a pessoa [vítima] no modelo do processo judicial de violência doméstica, mas vice-versa”.

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Convidada desta semana do podcast Romper o Silêncio, onde se fala sobre porque é que a vítima não sai logo da relação abusiva, a psicóloga Ana Conduto revela que a resposta está na vida hormonal que uma relação de violência doméstica cria.

“Com o abuso temos o aumento do cortisol e o medo. A reconciliação cria picos de dopamina que gera dependência e vicia, reforçando o vínculo com o agressor. Aquele que agride é também quem salva. É assim este vínculo tóxico. Este ciclo produz ainda ao mesmo tempo ocitocina. E a par disto tudo temos o agressor a destruir ao mesmo tempo a autoestima da vítima”, explica.

Vítima deve procurar uma instituição antes de ir à polícia

Quando uma mulher ou um homem se conseguem libertar de tudo isto, e são vários os motivos abordados neste podcast para tal acontecer, devem procurar uma associação, recomenda Ana Conduto.

“Aconselharia sempre uma vítima a procurar primeiro uma associação de apoio à vítima, porque eu percebo que numa primeira linha a procura das autoridades possa gerar insegurança: 'e se eu chego lá e não acreditam em mim?' Procurar primeiro uma associação de apoio à vítima, porque estão preparadíssimas para a escutar e para encaminhar. O primeiro passo é a segurança daquela pessoa.”

Teresa Féria, juíza conselheira e presidente da Associação Portuguesa de Mulheres Juristas (APMJ), parceira da Renascença neste podcast, sublinha que antigamente “toda a gente dizia vai e apresenta queixa, hoje em dia é diferente, diz-se primeiro vamos garantir a segurança e depois sim vamos ao processo judicial”.