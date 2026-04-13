"Mau marido, mas excelente pai"? Isso não existe, diz psicólogo

Quisemos saber se a velha expressão tantas vezes usadas, “é um mau marido, mas um excelente pai”, tem na psicologia algum fundo de verdade. Mauro Paulino, psicólogo forense com obra escrita sobre violência doméstica e relações, dá a resposta no episódio desta semana do podcast Romper o Silêncio, uma parceria da Renascença com a Associação Portuguesa de Mulheres Juristas (APMJ).

“As pessoas fazem a junção perigosa de achar que o facto de ter cometido violência é pouco importante e prover com alimentos em casa é suficiente para ser bom pai”, mas não é, sublinha o especialista.

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A mãe vítima “contribui” também muitas vezes para esse entendimento. “Diz que ele não batia no filho e desvaloriza o que ocorre em casa”, para muitas “reconhecer que o filho sofreu, ou que o marido foi agressivo com os filhos, é reconhecer que não foi suficientemente mãe para proteger os filhos, e isso causa uma ambivalência brutal nas mulheres que tendem, por isso, a desvalorizar o contexto de violência doméstica”.

O psicólogo fala num “mecanismo de sobrevivência” que muitas vítimas usam para desvalorizar o que acontece e "entrarem em negação”.

Neste episódio do Romper o Silêncio, Mauro Paulino sublinha ainda a diferença que, muitas vezes, existe nas versões das vítimas e filhos, uma experiência que teve quando trabalhou em casas de abrigo.

"Já ouvi tantas vezes ameaças de que mata a minha mãe, será que esta ambulância não está a ir socorrer a minha mãe?" - relata de vítima

“A vida muda no dia a dia dessa família. Lembro o caso de um adolescente, cuja capacidade de concentração mudava do dia para a noite quando ouvia uma ambulância. E a mulher vítima não tinha noção do impacto das ameaças vividas em casa na vida do filho”.

“Ele quando sabia que era dia de estar em casa, dia de folga do pai, não conseguia ouvir uma ambulância que pensava: 'já ouvi tantas vezes ameaças de que mata a minha mãe, será que esta ambulância não está a ir socorrer a minha mãe? Ou que alguém a chamou para ajudar a minha mãe'”.