Humilhação digital - netshaming - deve ser crime autónomo e quem replica imagens não consentidas deve ser punido

“Tão importante como censurar e criminalizar o comportamento é reagir ao mesmo atempadamente. Recordo o caso de Loures: a gravação de imagens de uma agressão sexual em grupo. As imagens continuam nas redes sociais mesmo depois da medida de coação aplicada, e os danos para a vítima continuam”, sublinha, acrescentando que há uma luta em curso para que existam “mecanismos junto das plataformas para retirar estes conteúdos com alguma facilidade”.

No entanto, Mariana Machado considera que “não está a ser fácil, porque as plataformas, em regra, rejeitam a regulação e escudam-se na liberdade de expressão e divulgação de conteúdos. Mas essa liberdade deve terminar quando estamos a falar de comportamentos criminosos com impacto relevante para a vítima e as famílias”.

Há ainda outra lacuna na lei. A juíza afirma que é preciso responsabilizar quem replica o ato ilícito, tipificar esse crime e apostar na prevenção, sobretudo junto dos mais jovens.

“Quando não foram eles (jovens) que captaram as imagens ilícitas, mas as receberam e divulgaram, é importante dizer-lhes que isso é, provavelmente, também um crime. Têm o dever cívico de parar esse comportamento e denunciar. Não é normal que imagens de conteúdo íntimo e sexual circulem em grupos da escola, WhatsApp, etc.”

As deepfakes ganham terreno sem penalização

Estamos a falar de “uma imagem que é colocada num corpo nu, por exemplo, e partilhada como se fosse original da própria pessoa. A capacidade tecnológica é tal que passa por verdadeira e, neste momento, existe ainda um vazio legal relativamente a estas condutas”, explica a juíza, que agora presta assessoria ao IX Governo de Timor-Leste na área da justiça.

O digital trouxe ainda o netshaming, ou seja, a humilhação na internet.

“Tem efeitos na vida real. Há casos graves documentados de mulheres e meninas que se suicidaram na sequência da divulgação de imagens. O impacto social, a humilhação e a desvalorização que sentiam tornaram-se insuportáveis”, explica a juíza neste episódio de Romper o Silêncio.

Prova digital: imagens e vídeos podem ser usados em tribunal

Teresa Féria, juíza conselheira e presidente da APMJ, considera que é preciso desmistificar a ideia social de que, sem testemunhas, o crime digital não pode ser provado.

“Muitas vezes diz-se: ‘ninguém viu, ninguém sabe, só enviou um SMS’. Essa prova é, por vezes, ignorada e não deve ser. É preciso que fique claro que se pode — e deve — usar este tipo de prova”.

Na mesma linha, Mariana Machado lembra: “Às vezes pensa-se que pode ser prova ilícita para a vítima, mas as mensagens intimidatórias, de importunação sexual ou outras são prova lícita”. Garante que a jurisprudência dos tribunais é pacífica nesse sentido, devendo, por isso, esses elementos ser guardados, pois constituem documentação válida para o processo.

“Muitas vezes diz-se: ‘ninguém viu, ninguém sabe, só enviou um SMS’. Essa prova é, por vezes, ignorada e não deve ser. É preciso que fique claro que se pode — e deve — usar este tipo de prova”.







