Violência doméstica: "Precisamos alterar preconceitos na cabeça de polícias, procuradores e comunidade"

Lamenta não ter ainda no DIAP de Évora um gabinete de apoio à vítima. “Não consigo ter porque o Estado, quem pode dar esses recursos, não os dá. Não estou a fazer crítica política, já o disse quando estava na PGR, e na altura o que me fazia confusão era porque é que se criaram seis gabinetes, depois mais dois e acho que agora são 14 ou 15, mas temos 23 comarcas, porque que é que as vítimas que vivem no litoral têm mais recursos que as do interior? Não encontro resposta”.

Relembrando as contas feitas há uns anos, “seriam precisos 20 e tal mil euros por ano para os gabinetes de apoio à vítima criados nos DIAP, estávamos a falar de meio milhão de euros por ano e isso no Orçamento do Estado não teria qualquer expressão”.

Neste episódio do Romper o Silêncio aborda-se o papel do Ministério Público nos casos de violência doméstica. É ele quem dirige a investigação criminal com coadjuvação dos órgãos de polícia criminal, num processo que é urgente e, por isso, tem de andar mais rápido.

“O Ministério Público recebe o caso e tem de agir para perceber o que está em causa, proteger a vítima e conter o agressor”, explica Miguel Ângelo do Carmo.

“Deve olhar-se para os factos, a ficha de avaliação de risco e em 72 horas o ministério público obrigatoriamente deve tomar posição sobre medidas de proteção da vítima e medidas junto do agressor. Deve tentar-se recolher a maior prova possível para se avançar com os primeiros interrogatórios e aplicar medidas de coação. Este é o protocolo, que se fosse possível aplicar a todos os casos, nós conseguíamos ter um combate muito eficaz à violência doméstica”, admite.

Processos dos órgãos de polícia criminal incompletos

Para que a vítima não tenha de repetir a sua história várias vezes, no auto de notícia padrão ela pode denunciar e fazer a sua narrativa para valer como inquirição formal no processo e isso é aceite, e considerado, pelos tribunais.

Essa audição é feita mas com problemas. “É o que constato da minha experiência como coordenador da Comarca de Évora que tem uma secção especializada de combate violência doméstica", afirma Miguel Ângelo do Carmo.

"O que sinto quando vejo os processos, nota-se que muitas vezes nem tudo aquilo que é necessário consta da denúncia e do primeiro contacto da vítima com órgão de polícia criminal, muitas vezes temos mesmo necessidade -para justificar medida musculada para, por exemplo, um mandato de detenção fora de flagrante delito- de voltar a ouvir a vítima."

E dá um exemplo recente que lhe passou pelas mãos. Explica que o Ministério Público decidiu chamar a vítima depois desta ter feito queixa a um órgão de polícia criminal. “Quando chega até nós vemos uma senhora com aspeto visual com mais 15 anos do que tinha na verdade, locomovia-se com canadiana e tinha um problema físico numa perna. Além de vítima de violência doméstica tinha outras vulnerabilidades e nada disto constava da participação inicial, tudo isto junto mostrava que esta vítima necessitava de uma ação ainda mais musculada do Ministério Público”.