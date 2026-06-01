Especialista questiona modelo das casas de abrigo: "É uma situação revitimizante"

A questão do financiamento das casas de abrigo é outro problema analisado pela chefe de equipa no CIG. Não faz sentido a disparidade de valor atribuído pelo Estado a cada uma das 38 casas que acolhem na sua maioria mulheres e filhos vítimas de violência doméstica, sublinha.

“Eu acho que temos que caminhar urgentemente – e isso é um sublinhado meu – para uma tipificação desta resposta social, à semelhança a outra das respostas sociais, como as creches e terceira idade. Devia ser tipificado e encontrado um valor médio, para todas as casas de abrigo terem exatamente o mesmo valor”, defende.

Só assim se conseguiria garantir um corpo técnico completo em todas as casas, até porque, lembra, “o grau de exigência é exatamente igual entre todas as casas, quer legislativo, quer técnico, e isto cria obviamente situações da assimetria dentro da própria resposta”.

Dezenas de estruturas vão perder fundos comunitários

Nesta entrevista ao podcast Romper o Silêncio, Marta Silva refere, ainda, que estão a chegar ao fim os fundos comunitários do Portugal 2030 para algumas estruturas de atendimento às vítimas.

“Estas estruturas funcionam na lógica de projeto, os projetos são a 36 meses. A partir do próximo mês de junho, começam a terminar os primeiros 36 meses de algumas destas estruturas e assim vai ser até sensivelmente março de 2027. As entidades vão deixar de obter financiamento pela via dos fundos comunitários.”

Marta Silva detalha que só de estruturas de atendimento podemos estar a falar de 60 estruturas: “São equipas, com psicólogos, assistentes sociais, colegas de direito, e que dão apoio, porque felizmente a maioria das pessoas não está institucionalizada”.

No entanto, as entidades já foram todas notificadas de que “não vão fechar portas e o financiamento estará assegurado através de dinheiros públicos”, assim que termine o financiamento comunitário, sem precisar de onde vem a verba e durante quanto tempo.

Esta responsável defende que "estas estruturas deviam estar todas contempladas em Orçamento do Estado há muitos anos, para dar previsibilidade às respostas e suporte ao trabalho”.

Evolução na perceção da violência doméstica

A chefe de equipa do Núcleo de Prevenção da Violência Doméstica e Violência de Género do CIG considera que tem havido uma evolução da perceção da violência doméstica na sociedade portuguesa.

“Assistimos a um upgrade social, mais consciência de que a violência doméstica não é só violência física, pode existir sem nunca haver violência física e a pessoa viver no terror durante anos. A par a desconstrução de que não há violação na conjugalidade.”

No terreno há décadas, Marta Silva não acredita que exista um aumento do crime de violência doméstica, mas sim um aumento da visibilidade da mesma: “Há maior consciência de que isto não é admissível o que torna a problemática mais visível”.

Relativamente ao perfil dos agressores, considera que existe cada vez mais a perceção de que são residuais os casos de psicopatologia.

“Acho que este discurso também tem sido desmontado, não estamos a falar de pessoas com doença mental, estamos a falar de pessoas que em outros contextos sociais da sua vida são absolutamente normais, são bons colegas de trabalho, são bons profissionais, são bons CEOs, são bons juízes, são pessoas que agem normalmente, têm boa reputação, e depois, eu costumo ironizar dizendo que a loucura só os afeta quando entram em casa.”