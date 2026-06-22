Violência doméstica: "Em mais de metade dos casos os homicidas tinham arma de fogo e legal"

O homicídio, adianta, surge de um crescendo de fenómenos que se vão instalando na relação, sendo necessária uma avaliação de vários factos para se perceber como se chega a ele.

As ameaças são um dos fatores. “Existem algumas frequentes: ‘qualquer dia ficas sem pai’, aos filhos ‘ficas sem pai e sem mãe’, ‘qualquer dia vais deixar de fazer isso que fazes’. Ameaças que são veladas, ou por vezes concretas, e principalmente quando se juntam com o acesso à arma de fogo há de facto um risco maior”.

Controladores e perseguidores

Cristina Soeiro diz que muitos homens controlam as vítimas “desde a conta bancária, às saídas ao supermercado, o telemóvel, que é o top do controlo, tudo o que tem a ver com ela, a ida ao médico, que leva muitas vezes à privação das mulheres a terem acesso à saúde, como ir ao ginecologista, etc…”

São três os perfis do criminoso: “há os que têm ciúme patológico e com sentimento de posse, os antissociais e, por fim, os que têm disfunção emocional”.

Neste episódio do Ppodcast Romper o Silêncio, a especialista fala também da perseguição e do "stalking", que muitas vezes ocorre. “Estudámos um caso em que o homicídio ocorreu quatro ou cinco anos após a separação”.

O agressor explicou: “nós já estávamos divorciados, já tínhamos tido namoradas e namorados, mas eu, quando a vi com aquele rapaz, percebi que ela não ia nunca mais voltar para mim porque ela estava verdadeiramente apaixonada” e colocou fim à vida da ex-companheira.

Montam esquemas de controlo. “Eles podem ter comportamentos mais visíveis, que é aparecer no local onde a mulher vai, ir ao ginásio dela, ao café, mas há outros que fazem outro tipo de acompanhamento, de monitorização, que é através dos próximos, ou seja, mantêm contacto com os familiares da ex-mulher ou da mulher, com os amigos, com as amigas, mostrando aparentemente preocupação, mas é um comportamento de controle”.

Não há relação direta entre doença mental e crime

A separação é um dos momentos de perigo e tensão que deve merecer atenção das autoridades e da mulher.

“As mulheres, no contexto da intimidade, a maior parte delas matou o parceiro íntimo por razões de defesa ou resultado de uma situação continuada no tempo de violência doméstica. E este é um padrão que é internacionalmente também identificado”, afirma.