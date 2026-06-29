Violência doméstica afeta ADN da vítima. Estudos dizem que pode ir até à segunda geração

A vítima de violência doméstica está sempre perante três coisas: o medo, a imprevisibilidade e o controlo. A médica cardiologista Ana Rita Victor explica que “são estas três coisas que põem a mulher (vítima) num estado de alerta durante anos, até durante décadas”.

No último episódio do podcast Romper o Silêncio, da Renascença em parceria com a Associação Portuguesa de Mulheres Juristas (APMJ), falamos sobre as consequências da violência doméstica na saúde.



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O impacto está estudado: “fica escrito no ADN da vítima, fica escrito nos filhos desta vítima, e se for numa mulher grávida, vai até à segunda geração. Não se sabia isto, não se fala disto, e eu acho que isto é extremamente relevante de ser conhecido”, afirma Ana Rita Victor.

Causa “não só consequências do ponto de vista cardiovascular, do ponto de vista cognitivo e mental, mas há impacto que fica escrito no ADN”.

A médica explica que “cada um de nós nasce com uma informação genética, o nosso ADN, imaginemos um livro que é nosso e único. Há marcas, há capítulos que vão ficar silenciados. Os capítulos ligados à inflamação passam a ser lidos. Quando a vítima está sob stress persistente, há um gene que passa a ficar hipermetilado, ou seja, ele vai ficar silenciado e nós precisamos dele para funcionar, para criar memórias, para fazer associações de ideias, para comunicar”.

O cortisol mantido no tempo causa inflamação e enfarte do miocárdio

Há manifestações imediatas relacionadas com a violência doméstica. As mais comuns passam por "queixas de palpitações, de disritmia, tensão mais alta, o cortisol ligado ao coração por muito tempo pode gerar doença coronária, enfarte agudo do miocárdio, AVC, Insuficiência cardíaca”, explica a convidada desta semana do podcast Romper o Silêncio.

A especialista garante que, se a vítima de violência doméstica na infância também foi vítima, ela tem um risco maior de enfarte, insuficiência cardíaca, revascularização e AVC.