São Bento à Sexta

Alexandra Leitão: caso da venda de cursos em escolas "tem de ser totalmente esclarecido"

22 mai, 2026 - 07:00 • Tomás Anjinho Chagas

Antiga ministra socialista alerta para o "grande risco" de utilizar o "recinto" da escola para este efeito. Sobre o atual Governo, acusa a AD de estar a governar para roubar eleitorado ao Chega. Distanciamento de Duarte Cordeiro? "É uma opção dele, legítima".

A+ / A-

Alexandra Leitão, vereadora do PS na Câmara Municipal de Lisboa, considera que o caso da venda de cursos dentro de escolas públicas deve ser "totalmente esclarecido".

Em entrevista ao programa São Bento à Sexta, da Renascença, a antiga ministra socialista alerta para o "grande risco" de utilizar o "recinto da escola para fins, ao que parece, comerciais". A ex-líder parlamentar do PS acredita que os pais podem ser levados ao engano e que isso exige cautela por parte das direções.

"Ao estarem no recinto da escola, pode levar os pais a ter a ideia de que há aqui algum tipo de caucionamento por parte da escola. Acho que isso não devia ser permitido", afirma Alexandra Leitão.

Empresa vende cursos em escolas. "Famílias à beira de um ataque de nervos"

Polémica

Empresa vende cursos em escolas. "Famílias à beira de um ataque de nervos"

Depois da polémica entrada de influencers nas esco(...)

A antiga ministra lembra que, a partir do momento em que se passa a porta de um estabelecimento de ensino, qualquer entidade "goza de uma certa credibilidade" e equipara o caso ao episódio dos influencers da "manosfera" que participaram em festas de associações de estudantes em escolas públicas.

Também Henrique Monteiro, comentador da Renascença e membro residente do painel do São Bento à Sexta, fala em casos de "negligência" das direções escolares.

"Li essa notícia e fiquei de boca aberta. Mas eles vão lá ensinar o quê? O que é que eles vão dizer?", questiona Henrique Monteiro, que sentencia: "Isto devia acabar imediatamente".

Leitão acusa AD de aproximação ao Chega

Sobre política nacional, Alexandra Leitão vinca que o PSD não tem governado "ao centro, nem sequer ao centro-direita" e acusa Luís Montenegro de apostar na disputa de eleitorado com o Chega.

A antiga ministra do PS assinala que o PSD é fundador da democracia e devia evitar dar a vez ao Chega para governar: "Outra alternância será sempre para pior, porque será para cair para o populismo e para os extremismos".

Leitão elogia ainda o trabalho do líder socialista, José Luís Carneiro, na apresentação de alternativas: "O Governo está a governar muito mal e o PS tem de fazer o que tem feito, afirmando as suas propostas e tentando convencer o eleitorado de que tem respostas para os problemas das pessoas".

Distanciamento de Cordeiro? "É uma opção dele"

A dirigente socialista considera ainda que a decisão de Duarte Cordeiro, de se manter fora dos órgãos de direção do PS, é uma escolha “legítima”, e recusa ver nesse gesto um sinal de divisão interna. Alexandra Leitão – que é também membro da Comissão Política Nacional – sublinha a importância da união em torno de José Luís Carneiro para a afirmação do PS como alternativa ao Governo.

É uma opção dele, que tem naturalmente todo o direito de tomar”, afirmou. A antiga ministra destaca, por contraste, a sua própria decisão de integrar a Comissão Política Nacional e garante que será nesse espaço que fará eventuais críticas internas.

A antiga líder parlamentar do PS "espera" que não exista um clima de "paz podre" dentro de um PS: "Acho e espero que não". Leitão lembra que as últimas sondagens até têm sorrido à atual liderança.

Pacto para a Saúde: "Seria mais confortável ter ficado quieto”

Questionada sobre o pacto para a Saúde que o Presidente da República quer promover com todos os partidos, Alexandra Leitão sai em defesa de António José Seguro.

Paulo Pedroso: “Seguro entrou em territórios onde desde o general Eanes não se entrava"

HORA DA VERDADE

Paulo Pedroso: “Seguro entrou em territórios onde desde o general Eanes não se entrava"

O antigo ministro do Trabalho critica a proposta d(...)

"Provavelmente seria mais confortável para o Presidente da República ter ficado quieto nesta matéria”, afirmou, reconhecendo que a iniciativa expõe o chefe de Estado a uma eventual derrota política caso não consiga gerar consensos. Ainda assim, a antiga ministra valoriza a decisão de avançar, descrevendo-a como uma “iniciativa generosa” e orientada para a resolução de problemas concretos.

Esta quinta-feira, Paulo Pedroso, antigo ministro do PS, afirmou que este passo de António José Seguro é arriscado e entra em "territórios onde desde o general Eanes não se entrava".

Críticas a Moedas na habitação

Alexandra Leitão aproveitou ainda a ocasião para criticar o mandato de Carlos Moedas como presidente da Câmara de Lisboa. Numa altura em que se assinalam quatro anos e meio desde a primeira vitória da Coligação Novos Tempos, a vereadora socialista destaca o agravamento do problema da habitação na capital.

"Numa cidade em que a casa custa 116% do salário médio, Carlos Moedas está a licenciar um conjunto de empreendimentos que vão aquecer ainda mais um mercado que já está sobreaquecido", lamenta Alexandra Leitão, que aponta a intervenção do Estado em rendas acessíveis como principal solução.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

À espera dos campeões na Ribeira: “Foi um FC Porto à moda antiga"

Vídeo

À espera dos campeões na Ribeira: “Foi um FC Porto à moda antiga"

"Em 1948 entrámos no Inferno, hoje é mil vezes pior". Memórias vivas do conflito israelo-árabe

"Em 1948 entrámos no Inferno, hoje é mil vezes pior". (...)

Como se vive fora da rede elétrica?

Como se vive fora da rede elétrica?

Casa Comum: Os lucros excessivos na energia e os problemas de Keir Starmer

Casa Comum: Os lucros excessivos na energia e os probl(...)

O que pode mudar no banco de horas com a reforma laboral?

O que pode mudar no banco de horas com a reforma labor(...)