"Questão não se coloca". Ministro da Economia rejeita insistir na reforma laboral

Como é que avalia a resposta do Governo às tempestades? Reconhece que há coisas que podiam ter corrido melhor?

As pessoas que foram afetadas, que tiveram dificuldades, acham que qualquer atraso superior a dois ou três dias é muito grave. Não vale a pena estar a dizer às pessoas que ficaram com as casas destruídas ou que ficaram sem emprego que não terem emprego no dia seguinte, não terem casa no dia seguinte, que é uma boa resposta. A resposta boa seria ter os assuntos resolvidos no dia seguinte.

Todos sabemos que isto não é possível. Tentando ser objetivo, a resposta do Governo foi rápida como nunca foi. Ao fim de 15 dias já estava a começar a chegar dinheiro à mão das pessoas. Isto também nunca se viu, tanta rapidez, a começar a chegar o dinheiro. Agora, houve aqui vários tipos de apoios que correram bem, francamente bem. Houve o apoio às empresas, às linhas de crédito. Há mais de 1.500 milhões de euros que ficaram na conta das empresas logo ao fim de um mês e pouco. Há milhares de trabalhadores que beneficiaram do lay-off simplificado. Portanto, tinham regime, estavam em casa, mas estavam a receber, tiveram apoios ao rendimento, houve moratórias no pagamento de impostos às empresas e dos particulares e dos pagamentos mesmo dos empréstimos das casas, etc.

E houve também aquele famoso apoio até 10 mil euros para as pessoas repararem as suas casas. Esse aí é o que está a demorar mais. Estabelecemos como objetivo o dia 30 de junho para ter esse trabalho concluído. E eu posso dizer-lhe que no dia 30 de junho, tirando duas câmaras que têm um grande peso, que foi Leiria e Marinha Grande, há mais cerca de 150 municípios que vão estar com o assunto resolvido a mais de 90%. Portanto, vão estar quase concluídas.

Teve alguns momentos em que foi criticado pela forma como responsabilizou as câmaras nesse processo. Teria feito de outra forma?

No Parlamento, desafiei os deputados da oposição a dizerem-me que frase, que palavra é que eu disse a condenar as câmaras municipais ou a responsabilizar as câmaras municipais. E depois pedi que ficasse registado em ata o longo silêncio que se fez na sala, porque ninguém conseguiu atribuir-me nenhuma frase, nenhuma palavra em que eu tivesse censurado as câmaras.

Eu limitei-me a dizer como é que as coisas se passam. As pessoas fazem um pedido e esse pedido depende de uma avaliação da própria Câmara Municipal que vai ao local. Até 5 mil euros nem vai ao local, é só com fotografia. A partir de 5 mil euros vai ao local, identifica os danos e diz, ‘sim senhor tem direito a um apoio de X’. E depois passa para a CCDR, a CCDR faz o pagamento. É assim que as coisas se processam. E portanto, as coisas andariam mais depressa, se da parte dos municípios pudessem também andar mais depressa.

Agora, eu compreendo absolutamente que nem o município de Leiria, nem nenhum município está preparado para ter 10 mil pedidos [de apoio] e ter de fazer 10 mil verificações. Ninguém tem recursos para isto. Acho que o Governo, as autarquias locais, na sua esmagadora maioria estão a fazer o trabalho que deviam. Infelizmente, muita gente, alguns poucos milhares de pessoas, ainda estão à espera de solução para o seu problema. Ainda não tem essas pessoas. Ninguém lhes vai dizer que 5 meses depois que é um prazo razoável. Mas não vejo de que outra forma podia ter sido mais ágil.