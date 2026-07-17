Aguiar Branco e uma remodelação no Governo: "É normal", mas não antecipa "situação imediata"

Tem repetidamente feito um apelo para que se mude a forma como se olha para os políticos. Enquadra o caso do ministro da Administração Interna nesse lado de tornar a vida política num reality show?

O meu discurso do 25 de Abril foi feito propositadamente nesse dia também para que tivesse uma marca daquilo que acho que é importante hoje na qualidade da nossa democracia. É que ninguém está disponível para a política, porque ninguém quer estar sujeito a um grau de exposição - que está para lá daquilo que defendo. Eu defendo a transparência, escrutínio, o registo de interesses e tudo isso é feito. Até vou mais longe, devíamos punir de uma forma exemplar quem viole os registos de interesses. O que nós vemos é a facilidade com que se transporta isso para a praça pública, situações de julgamento na praça pública, ou situações de voyeurismo ou reality show. Isso já não tem a ver nem com a transparência, nem com o escrutínio.

Temos capacidade para recrutar gente boa, competente para a política? Não. Nos vários cargos temos tido gente com essas características? Tendencialmente não e nós devemos questionar o porquê. A responsabilidade é de todo o coletivo quando transforma a transparência, escrutínio e o registo de interesses em situações de julgamento na praça pública. Num Estado de Direito o julgamento deve ser feito pelos tribunais e não na praça pública, no que se transforma em novelas infindáveis que alimentam audiências, mas não vão ao encontro da verdadeira transparência e escrutínio.

Acha que é o que está a acontecer neste caso?

Em relação a esta situação que está a referir, não tenho os dados todos para que me pudesse pronunciar sobre isso, o que eu desejo é que rapidamente se resolva o que tem de ser para ser resolvido e que o sr. ministro se foque naquilo que é fundamental, ainda para mais estando na antecâmara de uma época em que, infelizmente, ocorrem situações que todos nós desejamos que não aconteçam [incêndios].

No caso do ministro Luís Neves, houve mais voyeurismo do que escrutínio?

Não quero particularizar. Quando fiz a intervenção que fiz, não foi para ninguém em particular, foi para fazer um alerta e creio que toda a gente tem consciência de que foi oportuno. É uma responsabilidade que nos deve fazer refletir todos, independentemente do caso A, B ou C. A verdade é que eles acontecem, a verdade é que isto afasta as pessoas da política, sobretudo as pessoas de bem, que não estão disponíveis para terem essa vida exposta dessa forma.

O vídeo feito pelo deputado e líder do Chega, André Ventura, na semana passada aqui na Assembleia da República, em que sugere que os restantes partidos não trabalham à sexta-feira à tarde, ao bater na porta das salas dos grupos parlamentares merece uma censura do presidente da Assembleia da República?

Isso já foi objeto de uma queixa, eu também já enviei para inquérito para a Comissão da Transparência. Em termos objetivos, nesse dia, se é que foi nesse dia que foi feito o vídeo, havia o Congresso do Livre e nunca há trabalhos parlamentares quando há congressos dos partidos políticos. É uma das regras do Parlamento.

Vamos falar sobre os problemas registados no processo de digitalização dos exames nacionais. Casos como este - que afetam a vida dos estudantes e das respetivas famílias - desgastam o Governo?

Essa reforma também era proposta pelo Partido Socialista, para haver uma diferença significativa no que diz respeito à avaliação e classificação dos alunos, através da digitalização. Em Portugal, sempre que se leva para avante uma reforma, normalmente há aqueles que estão a tentar que ela não aconteça. É assim, é da vida.

Fala-lhe quem já esteve no Governo, quer como ministro da Justiça, quer como ministro da Defesa Nacional, toda a gente se lembra da grande polémica sobre os estaleiros de Viana do Castelo, na altura, parecia que o Carmo e a Trindade iam desabar, e hoje toda a gente aplaude aquilo que foi feito. O que é que eu quero dizer com isto? É que muitas vezes, a gente agarra-se a questões que são ou laterais ou acessórias. Até podem ser importantes e devem ser analisadas num momento adequado.

Aquilo que se espera é que, esta sexta-feira, dia 17, este processo esteja bem concluído e, depois sim, que se faça a avaliação global, ver o que é que correu melhor e pior, e que se tirem as respetivas consequências, aliás, como o sr. ministro também já o afirmou. Devemos ver sempre a coisa um bocadinho para lá das 24 horas da notícia do dia.

Tendo feito parte de governos - e ainda há pouco sublinhou que é uma legislatura para quatro anos – acha natural que venha a haver uma remodelação no Governo?

O primeiro-ministro é que decide. Esta é a resposta-chavão. Depois, é natural que possa haver, ao longo de um mandato, ajustamentos numa equipa governativa. É normal, mas não quero estar com esta resposta a dizer que será em relação a este ministro ou a outro ministro qualquer. É normal que, numa legislatura cumprida, sejam feitos ajustamentos quando o primeiro-ministro entende que são importantes, até renovar alguma área de ação governativa. Não penso que esteja em cima da mesa nenhuma situação imediata nesse propósito.

Desde que se tornou Presidente da Assembleia da República, apesar de alguma instabilidade política, houve sempre o Orçamento do Estado (OE) aprovado. Está confiante que voltará a acontecer em outubro?

Eu quero acreditar, porque os portugueses não querem andar de eleição em eleição. Quando votaram, votaram para quatro anos e votaram com esta configuração. Ao votar com esta configuração espera-se que todos, todos, tenham o sentido da responsabilidade de perceber que nenhum tem o poder absoluto que nenhum tem a expressão da vontade absoluta e que é um sentido de maturidade política e de responsabilidade política num mundo que já tem demasiadas incertezas dar essa estabilidade que tem sido muito favorável para Portugal.

Como todos os analistas financeiros reconhecem, a estabilidade que Portugal tem sido um fator que faz com que haja investimento em Portugal e isso é um ativo que nós não devemos perder. Essa é uma responsabilidade do Governo e dos partidos da oposição, e eu quero acreditar que vai haver maturidade política suficiente para um diploma tão importante como o Orçamento também seja viabilizado este ano. Eu irei fazer por isso naquilo que for a medida das minhas competências.

Há algum drama se o Orçamento do Estado for chumbado?

Como sabem, eu não sou muito dado a dramas. Todas as pessoas que me abordam dizem: “O Presidente tem muita paciência”. É a palavra que eu ouço mais na rua.

A minha preocupação é esvaziar aquilo que possa ser considerado drama, ver a situação como a normalidade do jogo democrático e encontrar soluções alternativas.

Se não houvesse Orçamento do Estado e tivesse o país a viver em duodécimos, não seria um drama?

Não vamos antecipar. Vamos ver. Estamos em julho. A discussão será lá para outubro ou novembro. Em dezembro veremos. Em política, seis meses é um período enorme. Estou a dar o pano de fundo que eu acho que deve ser o guião de todos os que têm responsabilidades: Governo e partidos da oposição.