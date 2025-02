Exposição de Peggy Guggenheim e novo olhar para acervo do MAC CCB

Lisboa, um centro da arte durante a guerra

A nova exposição permanente do MAC CCB propõe um olhar para o Atlântico como lugar de fluxo artístico e Lisboa como um porto de abrigo para alguns dos maiores nomes da arte do século XX.

Artistas como André Breton, Max Ernst, Man Ray, Marchel Duchamp ou Leonora Carrington fugidos dos horrores da II Guerra Mundial na década de 1940 passaram por Portugal, antes de embarcarem para os Estados Unidos.

“Lisboa foi esse lugar de passagem durante o período em que era neutral, na II Guerra Mundial e os artistas ficavam à espera do visto que demorava muito tempo a ser obtido num momento bastante tenso das relações geopolíticas e dos nacionalismos acirrados”, explica a curadora Marta Mestre, que remata dizendo que “a exposição toca nessa história, e no lugar de Lisboa nesse contexto”.

Mas as rotas do Atlântico fazem-se também mais para Sul. Na nova exposição são mostrados trabalhos de artistas africanos como Malangatana, Bertina Lopes ou Ricardo Rangel que sublinham essa ideia do oceano como um lugar de deriva da arte.

Neste núcleo intitulado “Revoluções” é feita uma “ligação direta às revoluções na Europa, entre as quais o Maio de 68 e o 25 de Abril, com as que levaram às independências africanas, através de obras de artistas como Malangatana, Bertina Lopes ou José de Guimarães”, explica a curadora.

É de resto, com esse olhar africano e uma piscadela de olho à atual discussão em torno da arte e das suas interferências colonialistas que encerra esta exposição que na sala anterior intitulada “Novos Realismos e Pop” são mostrados trabalhos de Andy Warhol, Jean-Michel Basquiat, Christo ou Roy Lichtenstein seguidas do diálogo entre as obras dos modernistas Almada Negreiros e Nikias Skapinakis.