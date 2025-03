Cinco obras de Liu Jiakun, o vencedor do Prémio Pritzker de Arquitetura 2025

O arquiteto chinês Liu Jiakun cujo "caminho para a arquitetura não foi linear nem esperado", é o vencedor do Prémio Pritzker de Arquitetura deste ano, considerado o mais importante nesta área a nível mundial, foi esta terça-feira anunciado.

Nascido em 1956 em Chengdu, na República Popular da China, filho de uma médica, numa família ligada à prática da medicina, ao longo de quatro décadas, Liu, juntamente com a sua equipa, projetaram mais de 30 projetos, desde instituições académicas e culturais a espaços cívicos, edifícios comerciais e planeamento urbano em toda a China, e foi selecionado para projetar o Serpentine Pavilion inaugural de Pequim (2018), refere a organização do Prémio.

"Escrever romances e praticar arquitetura são formas distintas de arte, e não procurei, deliberadamente, combinar as duas. No entanto, talvez devido à minha dupla formação, existe uma ligação inerente entre eles no meu trabalho - como a qualidade narrativa e a procura de poesia nos meus designs", afirma o arquiteto chinês citado pelo site do Prémio Pritzker.

Entre os seus ensaios publicados cite-se "The Conception of Brightmoon" (2014), em que "explora o conflito entre utopias e a vida humana", "Narrative Discourse and Low-Tech Strategy" (1997), "Now and Here" (2002) e "I Built in West China?" (2009).