Lisboa tem um novo Museu de Arte Contemporânea: abre no sábado com entrada gratuita

O piso 1 está dedicado a obras de artistas portugueses nascidos antes do 25 de Abril, enquanto o piso 2 representa os artistas estrangeiros. A experiência artística estende-se às áreas comuns, corredores e terraços. Todo o hotel é concebido como uma continuação do museu.

“É uma forma diferente de ter uma estadia em que se priva diretamente com uma obra de arte, dorme-se com ela, acorda-se com ela, mas também sabemos que temos que a preservar e guardar”, disse Adelaide Ginga, diretora do Museu MACAM, à Renascença.

A equipa do MACAM conta com a ajuda dos hóspedes na preservação das obras de arte, promovendo o conceito de “guardião de arte”. Não é necessário assinar nenhum termo de responsabilidade no início da estadia, contudo, vão ser expostos documentos que sensibilizem as pessoas para o facto de estarem hospedadas num museu.

No MACAM Café e no Restaurante Contemporâneo, o chefe Tiago Valente e a chefe-pasteleira Lara Figueiredo reinterpretam a gastronomia tradicional portuguesa, inspirando-se em algumas das obras em exposição.

O espaço do MACAM inclui ainda uma loja com edições exclusivas de prestigiadas marcas portuguesas e outras especialmente selecionadas.

Quanto custa visitar o MACAM?

Estes três primeiros dias de abertura, o MACAM será totalmente gratuito. Depois, o museu, que passa a encerrar à terça-feira, terá um bilhete de oito euros para a visita à coleção permanente e um bilhete de seis euros para cada uma das exposições temporárias.

Aos jornalistas, a diretora do MACAM explicou que, além dos tradicionais descontos para estudantes e outros, haverá também um bilhete conjunto para a exposição permanente e para as temporárias no valor de 15 euros. Quanto aos hóspedes do futuro hotel terão acesso gratuito a todas as exposições.