Escritora Isabel Allende "furiosa" com Trump, denuncia "fanatismo, ignorância e medo"

Os “romances de cordel eram um género muito popular em 1800. Depois da Guerra Civil nos Estados Unidos, surgiu este novo género que eram histórias de soldados, bandidos e cowboys. Eram lidas pelos homens. Eram livros de 90 páginas, muito simples, mal escritos na sua maioria, mas era preciso perceber que o público era semianalfabeto. Só os homens liam, porque as mulheres não tinham tempo para isso e muitas não sabiam ler”.

Como pano de fundo neste novo livro, Isabel Allende mergulha na história do Chile, o seu país de origem e onde o seu tio, Salvador Allende, foi presidente até ao golpe militar que levou Pinochet ao poder

Mas, em “O Meu Nome é Emilia del Valle”, a autora descreve outra época, outra guerra civil que antecedeu esse período, mas onde encontra semelhanças. “A ideia original foi a de contar a guerra civil de 1891, porque tem paralelos, e semelhanças, com o que aconteceu 80 anos mais tarde com o golpe militar no Chile”, explica a autora.

“Nos dois casos havia um presidente progressista que queria fazer mudanças e que encontrou uma tremenda oposição, intervieram os militares e eventualmente o presidente suicidou-se. São duas figuras muito heroicas da História do Chile. Interessava-me por isso, pelo paralelo. Mas tal como conta Emilia, ela não pode saber o que vai acontecer 80 anos depois. Isso fica nas mãos dos leitores”, conclui.

O feminismo “não é sexy”

Embora esclareça que não faz ativismo enquanto escreve literatura, Isabel Allende detém-se muitas vezes nos seus romances na temática da defesa da condição da mulher.

Questionada sobre que dificuldades persistem, a autora alerta para a necessidade de hoje não baixar a guarda da defesa de valores que antes não existiam para as mulheres.

Antes, refere, “as mulheres estavam muito limitadas”. A sua personagem, a Emilia, “tenta romper barreiras, mas enfrenta grandes limitações”.

“Para as mulheres é muito mais difícil provar o que valem, têm de fazer o dobro do esforço para conseguir metade do respeito e do reconhecimento, como diz a Emilia no livro. Mas a condição da mulher é hoje muito melhor, do que quando comecei”, indica.