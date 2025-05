Morreu Sebastião Salgado, mestre da fotografia documental

Sebastião Salgado, considerado o maior fotógrafo brasileiro e um dos mais importantes das últimas décadas, morreu esta sexta-feira aos 81 anos, anunciou o Instituto Terra.

O mestre da fotografia a preto e branco vivia atualmente em Paris e trabalhava em parceria com a companheira Lélia Deluiz Wanick Salgado.

A sua obra fica marcada por um olhar especial para problemas do planeta e da humanidade, como a natureza, migrações, alterações climáticas ou a exploração laboral.

Para o álbum de imagens "Gold", fotografou o trabalho duro dos mineiros da Serra Pelada, a maior mina de ouro ao ar livre do mundo. Em "Amazónia", imortalizou a beleza do pulmão verde do planeta. Sebastião Salgado percorreu o mundo para publicar "Genesis", uma coleção de imagens de natureza muitas vezes ameaçada e de tribos em zonas remotas. Outro dos seus trabalhos mais marcantes é o livro "Terra", dedicado à causa do movimento camponês dos "Sem Terra". A obra conta com a participação de José Saramago e de Chico Buarque.

"No documental houve poucos que o conseguiram igualar"

Em declarações à Renascença, Rui Lourosa, diretor do Curso Superior de Fotografia na Escola Superior Artística do Porto, considera que Sebastião Salgado foi um dos melhores de sempre, na fotografia documental. “As marcas do Sebastião Salgado são as suas marcas pelo documental, o interesse pela descoberta de povos pelo mundo inteiro com características sui generis e sempre com visualismos diferentes. Muitas vezes também foi atrás do drama da Humanidade, mas foi sempre atrás de uma imagem forte. Era um excelente fotógrafo. No documental houve poucos que o conseguiram igualar durante o tempo que ele trabalhou”. "Com imenso pesar, comunicamos o falecimento de Sebastião Salgado, nosso fundador, mestre e eterno inspirador", avança o Instituto Terra, numa mensagem publicada no Instagram.

Sebastião Salgado "foi muito mais do que um dos maiores fotógrafos do nosso tempo", sublinha a publicação. "Ao lado de sua companheira de vida, Lélia Deluiz Wanick Salgado, semeou esperança onde havia devastação e fez florescer a ideia de que a restauração ambiental é também um gesto profundo de amor pela humanidade. Sua lente revelou o mundo e suas contradições; sua vida, o poder da ação transformadora", refere o Instituto Terra, liderado pelo próprio fotógrafo e pela sua esposa, que tem como missão o reflorestamento e o ensino relacionado com as questões do meio ambiente. As raízes de Salgado e a missão reflorestação Sebastião Salgado nasceu em Aimarés, no estado brasileiro de Minas Gerais, em 1944. Com formação superior em Economia, foi obrigado a abandonar o Brasil devido às suas posições políticas incompatíveis com a ditadura militar.