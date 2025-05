Cantora americana Dee Dee Bridgewater: Leão XIV é um Papa "sem medo"

Já foi embaixadora da Boa Vontade da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. A cantora de jazz norte-americana Dee Dee Brigdewater que atua domingo, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, considera que “vivemos tempos muito caóticos” e considera que o novo Papa é um homem "sem medo".

A vencedora de três Grammys diz que o mundo precisa de “sentir esperança, amor, compaixão, empatia, compreensão”. Em entrevista à Renascença, a partir da sua casa nos Estados Unidos, a cantora afirma mesmo que “todos precisamos de ser vistos”.

“Eu quero levar tudo isso para o palco e quero que as pessoas sintam que estou com elas, seja que noite for e em que palco for. Quero que saibam que as vejo e as sinto”. É com este sentimento que chega a Lisboa para um concerto em que vai partilhar o palco com uma banda exclusivamente feminina.

“We Exist” é nome da tournée que traz Dee Dee Brigdewater a Portugal. Afirma que o nome não é por acaso. É claramente uma “afirmação”.

“Nós mulheres existimos na cena artística do jazz, existimos como seres humanos, existimos a todos os níveis em que as mulheres devem existir”, aponta.

Em palco quer destacar isso mesmo. “Ao trazer uma banda toda feminina vamos trazer outra sensibilidade para a música, mas também para a mensagem. Vou cantar músicas que são relevantes do ponto de vista social e da sua consciência. São algumas músicas do passado quando eu era ativista, mas que continuam a ser relevantes hoje”, explica.