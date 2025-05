Festival de Cannes. Os filmes vencedores a ter em conta até ao fim do ano

"It Was Just an Accident"

A cobiçada Palme d’Or foi para um filme que não contava na conversa das obras mais mediáticas do festival. “It Was Just an Accident” trata-se de uma comédia de cerca de 1h30 sobre um homem que atropela um cão, enquanto conduzia com a mulher grávida.

Ao parar numa garagem próxima do acidente para tentar arranjar o carro, descobre que o homem que o ajuda é parecido com o oficial do governo que o torturou na prisão e decide raptá-lo. Uma sequência de eventos imprevisível que tem como objetivo principal ser uma crítica ao regime autoritário do Irão.

Esta vitória faz com que Jafar Panahi seja apenas o quarto cineasta a conseguir vencer os três principais festivais de cinema europeus: O festival de Veneza em 2000, o festival de Berlim em 2015, e, agora, o festival de Cannes.