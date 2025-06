Morreu Brian Wilson. Dez músicas lendárias do fundador dos Beach Boys (e uma versão)

O fundador dos Beach Boys, Brian Wilson, faleceu esta quarta-feira aos 82 anos e deixa para trás um legado que marcou a música pop nos anos 60, com grande trabalho de produção, melodias complexas e um alcance vocal invulgar. 1. Surfin' Safari O primeiro trabalho a ficar no ouvido foi Surfin' Safari, que dá nome ao primeiro álbum dos Beach Boys - lançado em 1962 - e que marcou o som da banda para os anos seguintes.

2. Surfin' USA No ano seguinte é lançado o primeiro grande single da banda: Surfin' USA chegou a número três da lista de músicas mais ouvidas e foi a mais ouvida no ano de 1963. Brian Wilson declarou mais tarde que foi um "momento grande" para a banda. "O álbum do Surfin' Safari foi um treino para mim. Este álbum [Surfin' USA] mostrou as nossas vozes. Éramos jovens, mas muito sérios quanto à nossa valia", declarou mais tarde, numa nota da reedição do álbum, em 1990.

3. "Fun, Fun, Fun" Começando a deixar a vibe surfista, os Beach Boys saem da praia e lançam em 1964 o álbum "Shut Down Volume 2", que inclui os singles "Fun, Fun, Fun" e "Don't Worry Baby".

4. "I Get Around" No mesmo ano, quatro meses depois, os Beach Boys lançam um novo álbum, "All Summer Long", onde têm o primeiro single a chegar ao topo da lista de músicas mais ouvidas nos EUA: "I Get Around", que se tornou numa música icónica da banda.

5. "Little Saint Nick" Também em 1964, os Beach Boys lançam um álbum com músicas de Natal no qual está "Little Saint Nick".

6. "Help Me, Rhonda" A segunda música a chegar a número um da lista da Billboard nos EUA foi "Help Me, Rhonda", lançada em 1965, como música principal do álbum "The Beach Boys Today!".

7. "California Girls"

Também em 1965, os Beach Boys lançam o seu nono álbum de estúdio: "Summer Days (And Summer Nights!!)", no qual está incluído o single "California Girls".

8. "Good Vibrations" Em 1966 é lançado o álbum mais icónico dos Beach Boys. Embora "Pet Sounds" não seja o mais bem sucedido em termos de vendas na altura, revoluciona em termos de produção musical e torna-se o mais intemporal dos trabalhos de Brian Wilson. Dois singles do álbum chegam ao top10 norte-americano, com "Good Vibrations" a ser líder nos EUA, Reino Unido, França ou Espanha. Em 1994, a música entrou para o Hall of Fame dos Grammys e a revista Rolling Stone colocou-a no sexto lugar das "500 melhores músicas de sempre".

9. "Wouldn't it Be Nice" O outro single que chegou ao top-10 desse ano foi "Wouldn't it Be Nice". O álbum "Pet Sounds" inclui outras músicas icónicas como "Caroline, No" ou "Sloop John B".

10. "Rock and Roll Music" Em 1976, os Beach Boys lançam uma versão do êxito de Chuck Berry, "Rock and Roll Music", que chega ao top-10 da Billboard nos Estados Unidos.