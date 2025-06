Santo António não é só sardinha ou manjericos. Um guia para as festas de Lisboa

Embora o início oficial seja em junho, é nos últimos dias de maio que Lisboa se começa a vestir com cores e a enfeitar-se com os vasos de manjericos, frequentemente utilizados como centro de mesa ou oferecidos como presente.

Celebrada anualmente, a festa de Santo António é mais conhecida por Santos Populares , já que se estende durante o mês, e é neste período que os lisboetas saem para as ruas dos bairros mais emblemáticos da cidade. Alfama, Graça, Bairro Alto e Bica são alguns dos bairros que se enchem ao final do dia, prolongando a vida pela madrugada dentro, com música típica e muita comida e bebida à mistura.

Sardinhas, manjericos e marchas populares enchem as ruas de Lisboa no mês de junho, mas poucos são os que sabem que o verdadeiro padroeiro da cidade não é Santo António. Apesar de ser o santo mais celebrado, esse título pertence a São Vicente. Ainda assim, Lisboa rende-se ao Santo que nela nasceu - e é à sua memória que a cidade se entrega com alegria neste mês de festa.

Enquanto empresa municipal, a EGEAC - Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural - é a entidade responsável pelo "eixo central da programação que se realiza em torno das festas populares", refere Pedro Moreira, presidente do Conselho de Administração.

Dividido entre quatro momentos do ano, o orçamento é estipulado consoante a agenda programada. Desta forma recorre-se, não só ao orçamento e receitas próprias, mas também à colaboração e à celebração de parcerias com diversas entidades e patrocinadores que auxiliem a engrenem receitas e financiamentos para o desenvolvimento de um tão vasto leque de iniciativas", diz Pedro Moreira à Renascença.

Para as festas de 2025, a Câmara de Lisboa atribuiu às coletividades e associações que organizam, um subsídio de apoio com o valor que ronda e ultrapassa os 2 milhões de euros. "O incremento foi muito significativo, porque há uma aposta decisiva do presidente Carlos Moedas em dar condições para que as associações e as coletividades da cidade, que importa preservar e salvaguardar, possam ter a capacidade de desenvolver a sua atividade de forma mais enriquecida", acrescenta o presidente da EGEAC.

Apesar do extenso período de festa, pode-se afirmar que o foco central do mês incide no dia 12 de junho, com os casamentos do Santo António e as Marchas populares. O presidente da EGEAC diz que "este é mesmo o dia mais longo do ano".

Marchas: de Marvila a Alcântara

Como manda a tradição, as marchas populares vão desfilar na Avenida da Liberdade, contudo, apesar de muitos não saberem, já se estrearam. O concurso das Marchas Populares tem início com a sua apresentação na Meo Arena, e só depois é que ocorre o desfile, naquela que é uma das principais avenidas da cidade, na noite de dia 12.

São 23 marchas no total, mas há sempre um convidado especial que, decorrente do intercâmbio cultural que se realiza com Macau, permite a participação de um agrupamento que virá dessa região, bem como a participação de agrupamentos de Lisboa em atividades culturais que se realizem em Macau.

Anualmente, é realizado um sorteio para definir o alinhamento das marchas, quer para a exibição na Meo Arena, quer para a Avenida da Liberdade.

Este ano, as marchas abrem com o agrupamento especial de Macau - Macau Street Dance -, seguida da marcha infantil das escolas de Lisboa - a tradicional marcha infantil da Voz do Operário -, a marcha dos Mercados e a da Santa Casa. A partir daqui será "competição pura e dura" com as marchas em concurso: a primeira é a de Marvila, seguida da marcha do Bairro da Boavista, da Graça, do Castelo, de Alfama, de Carnide, a marcha de Benfica, a de Bela Flor Campolide, a de Madragoa, Alto da Pina, Beato, São Vicente, Penha de França, Olivais, Bica, Mouraria, Lumiar, Bairro Alto e, para terminar, a marcha de Alcântara.