Dino D’Santiago lamenta que Portugal esteja "a gritar por um sangue puro que nunca existiu"

Dino D’Santigo lamenta que hoje em Portugal se esteja “a gritar por um sangue puro que nunca existiu” e mostra-se triste com um país onde se “vibre com uma energia preconceituosa”. É neste quadro atual, onde se repetem os episódios de violência de ódio, que o músico aceitou, de novo, ser o curador do Jardim de Verão, da Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa.

Ao longo de três fins-de-semana, já a partir de sábado, a Gulbenkian volta a ser palco de uma programação que promove nas palavras de Dino D’Santiago, “uma cachupa humana”. Neste encontro de culturas, onde a língua portuguesa é o denominador comum, há cinema, música, dança, oficinas e conversas para ver.

Em entrevista ao Ensaio Geral, da Renascença, Dino D’Santiago destaca como uma das novidades as conversas e também a dança. “A dança vai trazer uma outra dinâmica, num tempo em que, até dançar já se tornou ofensivo para algumas pessoas. Então, essa liberdade que a dança traz vai ser muito importante para sentir essa vibração no Jardim de Verão”, sublinha.

No cartaz, na dança destaca-se dia 29 de junho, às 19h00, no Anfiteatro ao ar livre um espetáculo de hip hop com uma "Breaking Battle" organizada pelo OU.kupa, em colaboração com o Bboy Mucha.

O programa inclui também 13 concertos no Grande Auditório e no Anfiteatro ao ar livre com artistas como Fábia Rebordão, Indi Mateta, Mako Kungo, Momi Maiga, Karyna Gomes, Nara Couto, New Max, Janeiro e Ferro Gaita.

“Ter a presença dos Ferro Gaita para celebrar as independências dos países africanos que se expressam em língua portuguesa foi algo recebido com muita alegria”, sublimha Dino D’Santiago.

O cantor destaca também o espetáculo de Cati que “vai interpretar Sara Tavares de uma forma muito íntima, porque tinham uma relação muito próxima. Estavam a desenvolver um livro juntas, coisas que as pessoas não sabem e que vão acontecer pela primeira vez no Jardim de Verão”.

Cruzamento de culturas na Gulbenkian

“Quando me desafiaram para ser curador do Jardim de Verão, havia muito a necessidade de trazer sangue novo e de trazer sempre vozes que fizessem parte do universo da língua portuguesa, ou seja, artistas que viriam de Angola, Cabo Verde, Moçambique, Brasil, Guiné ou São Tomé e continuamos com esse mesmo olhar”, indica Dino D’Santiago, que acrescenta, no entanto, que juntaram também o “universo de várias culturas que vivem neste momento, principalmente, na Grande Lisboa”.

Noutro plano, está também previsto um conjunto de conversas, sem moderador e que pretendem lançar uma reflexão. A curadoria é da atriz Cláudia Semedo que, à Renascença, explica como escolheu os convidados.