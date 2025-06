Aos 70 anos, Olga Roriz volta a dançar. “Fiz um solo à medida do meu corpo”

Que balanço é que faz destas datas redondas, 70 de vida, 50 de carreira e 30 da companhia?

Eu penso que no solo não existe esse balanço. Existe uma partilha com o público que acho que vai ser muito interessante. Para quem me conhece ou não me conhece, vai me conhecer de outra maneira.

É um outro estar que não existe na Olga. Quer dizer, ele existiu sempre, só que eu nunca o mostrei. Tem a ver com o humor, com o desmanchar de mim própria, de gozar com a idade, com o corpo que já não é perfeito e com o quebrar a quarta parede e falar mesmo com o público. Todos os textos foram escritos por mim.

Em relação ao balanço, eu não gosto muito de fazer muitos balanços, porque tenho a sensação de que há sempre um término.

Quando faço um balanço, parece que terminou ali qualquer coisa. Eu nunca tive essa sensação, desde quando comecei a dançar, mesmo ainda na minha formação, foi sempre um caminho em constante evolução e caminhada. Portanto, os anos vão passando e as coisas vão continuando e não há fechar de portas.

Há uma constante construção e coerência?

Depois de sair da Gulbenkian, dirigi a Companhia de Dança de Lisboa e depois, logo a seguir, comecei com a minha companhia. Esses são momentos de clivagem, de grandes mudanças, mas de resto, acho que é um percurso contínuo.

É bom às vezes fazer balanços, perceber o que está bem e o que está mal. Não sei se há uma coerência. Eu tento ser o mais verdadeira comigo própria possível.

Quando trabalho com os bailarinos, o meu método de trabalho é muito participativo, portanto, é um método de comunidade, de partilha, no sentido de eles me trazerem as suas próprias linguagens e o seu próprio pensamento.

Portanto, há sempre momentos dos meus espetáculos, aqui ou ali, que podem eventualmente ter um rumo que nem parece o rumo que eu costumo trilhar, mas é porque ele é aberto a essas pessoas e faço coisas diferentes com pessoas diferentes.

Mas acho que é um trabalho em continuidade. Quero acreditar que é um trabalho em evolução. Não sei se ele é coerente, nem sei sequer se esse conceito é muito positivo.

Vai estrear no Porto, tem outros espetáculos previstos?

Vou estrear no Porto dia 3 no Teatro Carlos Alberto até dia 5. Depois dias 9, 10, 11 e 12 vou ao São Luíz, em Lisboa, depois vou a Setúbal, Aveiro, Famalicão, Loulé e Faro.

Ainda faltam alguns serem marcados, como o caso de Braga que ficou para 2026.

Espero fazer muitos espetáculos e, sobretudo, espero sair daqui. Estamos a tentar saída para o Brasil. É um espetáculo que tem muito texto, mas como é entre português e inglês, eu pensei se punha ou não legendas. Não vou pôr legendas. Quero é que as pessoas olhem para mim e não para as legendas.

Perceberam? Perceberam. Não perceberam, paciência! Mas sim, vamos tentar também sair com este espetáculo para fora do país, claro.

E há dores por dançar aos 70 anos?

Pois, as dores há desde sempre. Não tem a ver com esta idade. Às vezes as dores são um bocadinho diferentes. Há a luta entre a coreógrafa e a bailarina. A coreógrafa quer, a bailarina também quer, mas às vezes não consegue responder.

Eu fiz um solo à medida do meu corpo. E, aliás, é por essa razão que coreógrafos como Martha Graham ou a Pina Baush conseguem ter uma longevidade muito grande.

No caso dos coreógrafos, quando são intérpretes, têm esse privilégio. Por outro lado, obviamente que o corpo já tem um desgaste muito grande da profissão. Já nem sequer tem a ver com a minha idade.

Já passei por um momento complicado de dores. Eu conseguia fazer, mas tinha dores. E agora já estou melhor. O que eu quero, ou o que eu desejo, é poder fazer cada espetáculo com prazer e que a dor não me retire esse prazer. E é isso que vai acontecer, espero!