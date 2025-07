"É como se fosse um autocarro, mas no rio". Travessia de barco entre Porto e Gaia com grande adesão

Já há novamente uma rota de barco a ligar Porto a Vila Nova de Gaia. As viagens fluviais entre a Afurada e o Cais do Ouro foram retomadas e passam a acontecer todos os dias, com barcos de hora a hora. A travessia está em fase experimental até outubro.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

O barco sai do cais da Afurada às 7h30, iniciando assim mais um dia de serviço. A viagem até ao Porto tem a duração de cerca de 7 minutos, o que equivale a 20 ou mesmo 40 minutos poupados em comparação com a travessia da cidade — de carro ou de autocarro, respetivamente, num dia de trânsito.

A travessia fluvial entre o Cais do Ouro, no Porto, e a Afurada, em Gaia, iniciou-se na passada sexta-feira. Depois de um fim de semana repleto de festa na Afurada, o barco já se enche tanto de residentes como de turistas. Seja para passear ou efetivamente se deslocar, são várias as pessoas que têm feito a travessia no Douro.

Bruno Pinto, trabalhador da RentDouro, diz à Renascença que "a adesão tem sido muita, nós não paramos. As pessoas conseguem usufruir deste serviço sem gastar tanto dinheiro e poupam tempo".

Os passageiros podem usar o Andante (Z2), um passe que abrange a Área Metropolitana do Porto, ou comprar um título a bordo, com o custo de 2,25 euros.

Laura, de 82 anos, decidiu ir dar, com o marido, um passeio pela Afurada. Admitiu à Renascença que não o faria se não fosse possível utilizar o passe: "isso é ouro sobre azul".

Céu foi passear com a neta e aproveitar o calor, mas não é a primeira vez que faz a travessia. No dia anterior foi "com amigos almoçar à outra margem" e, mais uma vez, "se não fosse o passe" não o poderia fazer tantas vezes.

A ligação a partir da Afurada decorre de segunda a quinta-feira, entre as 07h30 e as 19h30. Às sextas-feiras, o serviço estende-se até às 22h00; aos sábados, entre as 09h30 e as 21h30; e aos domingos e feriados, entre as 09h30 e as 19h30.

As partidas do Cais do Ouro decorrem entre as 08h00 e as 20h00, de segunda a quinta-feira; até às 22h00 às sextas-feiras; entre as 10h00 e as 22h00 aos sábados; e das 10h00 às 20h00 aos domingos e feriados.

Do lado do Porto, os barcos saem às horas certas e, em Gaia, às "meias-horas", explica Bruno Pinto.

Particularmente neste fim de semana, a adesão foi maior e os horários foram alargados devido às festas de São Pedro da Afurada. O último barco chegava ao cais às 2h da madrugada e, para aliviar as filas, não foram feitas as pausas de meia hora habituais entre as viagens. "Em 10 minutos tínhamos o barco cheio, não fazia sentido estarmos ali a fazer o horário, porque tínhamos pessoas à espera", esclarece Bruno Pinto.

Esta travessia não é novidade: em anos passados já se fazia a deslocação entre margens. As últimas viagens foram feitas em 2022 e, passados três anos, Mário Santos voltou a optar por este meio de transporte, mas já nota uma diferença — os novos barcos têm capacidade para apenas 20 pessoas, enquanto os anteriores "davam para cerca de 40, 40 e tal pessoas e estavam mais protegidos do vento e da chuva".

Este é um projeto-piloto da Transportes Metropolitanos do Porto (TMP), que decorre até final de outubro e servirá para fazer um estudo da procura. Poderá, mais para a frente, ligar Gramido e Avintes e, eventualmente, efetuar várias paragens numa ligação desde a zona de Gramido, com paragem no Freixo, Oliveira do Douro, até à Ribeira do Porto e Gaia.