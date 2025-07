Morreu Luís Jardim. Produtor das estrelas da pop, jurado implacável e guarda-redes do Chelsea

O público português conhece-o pelas suas participações como jurado em programas de talentos na televisão portuguesa, como o “Ídolos”, ”Uma Canção Para Ti” e “A Tua Cara Não Me é Estranha”, mas na indústria da música, Luís Jardim fica conhecido como o produtor que trabalhou com grandes estrelas do pop. O percussionista morreu esta sexta-feira, no dia do 75.º aniversário.

Nascido na Madeira a 4 de julho de 1950, o produtor musical tem um vínculo familiar com Alberto João Jardim, antigo presidente da região da Madeira e seu primo mais velho. No currículo tem um Grammy, em 1986, pela participação como instrumentalista no tema "Slave to the Rhythm" de Grace Jones.

Em jovem, Luís Jardim começou por ser guitarrista na banda Demónios Negros, com a qual lançou um disco em 1964. A banda segue o estilo dos Beatles da altura, com um pop-rock e Jardim chega a fazer uma versão portuguesa de “Yesterday”, em homenagem aos quatro de Liverpool.

Mas a música só surgiu como forma de vida mais tarde. “Não gostava de música. Até aos 9 anos não me interessava. Era bom a jogar futebol. Era guarda-redes, toda a gente dizia que podia ser profissional”, confessa numa entrevista ao podcast Posto Emissor da Blitz, em 2021, para dizer que começou mexer nas guitarras após o pai falecer.