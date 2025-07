Denis Villeneuve vai realizar o próximo James Bond – mas como será o seu 007?

Muitos temiam que Jeff Bezos estivesse mais interessado em maximizar assinaturas da Amazon Prime através de spin-offs e merchandising, do que em proteger o legado de Fleming. A nomeação de Villeneuve, no entanto, é vista como uma jogada estratégica para reposicionar Bond como uma marca de prestígio cinematográfico – e não como mais um produto do streaming.

Um realizador com estatuto de autor

Villeneuve já havia recusado realizar No Time to Die, por estar comprometido com os filmes de Dune. A sua escolha agora representa mais do que um simples regresso: marca a primeira vez que um verdadeiro auteur, reconhecido internacionalmente, assume o leme de 007 desde Sam Mendes (Skyfall, Spectre).

Críticos como Peter Bradshaw, do The Guardian, descrevem-no como “um mestre cinematográfico ao nível de Christopher Nolan”. Villeneuve não é apenas um realizador técnico – é um contador de histórias exigente, atento ao detalhe, à atmosfera e à densidade emocional.

Desde a sua transição do cinema independente canadiano para Hollywood com Prisoners (2013), Villeneuve construiu uma filmografia impressionantemente diversa: do thriller realista (Sicario, 2015), ao surrealismo de Enemy (2013), e à ficção científica contemplativa de Arrival (2016), Blade Runner 2049 (2017) e Dune (2021, 2024).

Que tipo de Bond fará Villeneuve?

Embora Sicario possa ser o projeto mais próximo do universo Bond em termos de género, a verdade é que é difícil prever o que será um 007 sob a batuta de Villeneuve.