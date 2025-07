Guia de sobrevivência às queimaduras de verão: do escaldão aos acidentes com o churrasco

Há casos sérios de queimaduras nos pés por causa de brasas escondidas sob a areia. Não deixe que uma tarde de convívio acabe numa ida ao hospital.

O que fazer em caso de queimadura

Qualquer queimadura merece cuidados apropriados – mesmo as pequenas. Não se trata apenas de bolhas ou pele a descamar. Há riscos de infeção, choque, tétano e cicatrizes físicas e emocionais. Até um escaldão pode levar à insolação.

Aqui está o essencial dos primeiros socorros:

Arrefeça a zona afetada com água corrente à temperatura ambiente durante pelo menos 20 minutos. Nunca use gelo nem água gelada – pode agravar a lesão.

Cubra a queimadura com película aderente . Evita infeções, não cola à ferida e permite observação fácil.

. Evita infeções, não cola à ferida e permite observação fácil. Avalie se é necessário procurar ajuda médica. Se tiver dúvidas, opte pela cautela e vá a uma urgência ou centro de saúde.

Mesmo que o verão não abrande, faça o possível para não se queimar – literalmente. Cuide-se ao sol, perto do fogo e em qualquer situação com risco de calor. E trate cada queimadura com a atenção que merece, nem que isso implique uma visita ao hospital.