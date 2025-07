Guia de sobrevivência às queimaduras de verão: do escaldão aos acidentes com o churrasco

As queimaduras variam em gravidade consoante as camadas atingidas:

Mas a verdade é que o verão é, literalmente, um campo fértil para queimaduras – desde escaldões até ferimentos graves. Mesmo as queimaduras ligeiras devem ser tratadas com cuidado. Ignorá-las ou “aguentar estoicamente” pode ser perigoso.

O verão chegou e, como diz a canção, “the livin’ is easy” (a vida é fácil) — pelo menos até ao momento em que um churrasco se transforma num pequeno desastre. No Reino Unido, por exemplo, o apetite por grelhados levou a uma corrida aos hambúrgueres e salsichas nos supermercados. Mas, entre a carne e o carvão, também aumentam os acidentes.

O tamanho também importa: qualquer queimadura maior do que a palma da mão, ou que afete zonas sensíveis (rosto, mãos, pés, genitais), deve ser avaliada por um profissional de saúde. O mesmo se aplica a queimaduras com bolhas, sinais de infeção, ou causadas por eletricidade, produtos químicos ou inalação de fumo. Queimaduras em crianças merecem sempre atenção médica.

Há casos sérios de queimaduras nos pés por causa de brasas escondidas sob a areia. Não deixe que uma tarde de convívio acabe numa ida ao hospital.

O que fazer em caso de queimadura

Qualquer queimadura merece cuidados apropriados – mesmo as pequenas. Não se trata apenas de bolhas ou pele a descamar. Há riscos de infeção, choque, tétano e cicatrizes físicas e emocionais. Até um escaldão pode levar à insolação.

Aqui está o essencial dos primeiros socorros:

Arrefeça a zona afetada com água corrente à temperatura ambiente durante pelo menos 20 minutos. Nunca use gelo nem água gelada – pode agravar a lesão.

afetada com água corrente à temperatura ambiente durante pelo menos 20 minutos. Nunca use gelo nem água gelada – pode agravar a lesão. Cubra a queimadura com película aderente . Evita infeções, não cola à ferida e permite observação fácil.

. Evita infeções, não cola à ferida e permite observação fácil. Avalie se é necessário procurar ajuda médica. Se tiver dúvidas, opte pela cautela e vá a uma urgência ou centro de saúde.

Mesmo que o verão não abrande, faça o possível para não se queimar – literalmente. Cuide-se ao sol, perto do fogo e em qualquer situação com risco de calor. E trate cada queimadura com a atenção que merece, nem que isso implique uma visita ao hospital.