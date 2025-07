​Para ver esta exposição na Serra da Estrela vai ter de mergulhar

Luciana Lopes, de 14 anos, mergulha uma e outra vez e descreve-nos as fotografias que vai observando. “Nesta fotografia tem montes de neve e um buraco grande e na outra imensas árvores secas, parecem queimadas”, sublinha a jovem que veio de Fátima com a mãe para disfrutar da praia fluvial da Lapa dos Dinheiros.

Sónia Lopes, de 46 anos, não estava a contar com o que encontrou debaixo de água e até fotografou, porque tem consigo uma capa protetora para telemóvel. “Foram as minhas filhas que me disseram e como tinha uma capa protetora para o telemóvel fui lá abaixo tirar fotos e nem sabia que era uma exposição, só quem mergulha vê essas beldades”, conta.



Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



A exposição subaquática é da autoria do fotógrafo Pedro Daniel Conde, de 40 anos, que recorda como colocou 13 fotografias submersas.

“São imagens que foram colocadas debaixo de água, através de comportas amovíveis, e a água agora tapou as imagens. As pessoas são mesmo obrigadas a mergulhar. Há painéis a indicar e estão óculos disponíveis aqui no bar para usarem”, descreve ainda sobre a exposição.