25 anos de carreira de Katia Guerreiro: “Não tenho medo nenhum de fugir do fado”

Como será este ano de celebrações?

Este ano de comemorações dos 25 anos é efetivamente aquilo que me apetecer fazer. O plano é, não ter planos nenhuns. Tudo aquilo que fizer ao longo deste ano de 25 anos de carreira, é o que me apetecer fazer. Independentemente se é fado ou não é fado.

Acontecerá fado, como acontecerão outros momentos que não são fado. Mas tudo isto fará parte de um registo, que no fundo, no final, terá um resultado, que eu não sei qual é.

Não vai fugir muito de tudo aquilo que eu fui fazendo ao longo do tempo. Recordo que em 2005 gravei o disco “Tudo ou Nada”, onde tenho a participação do Bernardo Sassetti a cantar “A Minha Senhora das Dores”, e não deixa de ser um registo também fora do fado.

Como tantos outros temas que eu tenho ao longo da minha carreira, “A Estranha Paixão” e outros temas internacionais, que fui cantando em palco, e que nunca gravei, à parte do “Lisboa”, do Charles Aznavour. São todos eles registos fora do fado, mas não estou a fazer nada de novo, a Amália também o fez.

Está hoje envolvida na organização da Capital Portuguesa da Cultura, em Ponta Delgada em 2026. Qual serão as apostas?

Tenho neste momento uma equipa curatorial a trabalhar comigo em todas as áreas artísticas. Da arquitetura à arte urbana, da dança, à gastronomia, ao teatro, literatura, dança, artes inclusivas, religiosidade - que é um ponto muito forte da identidade cultural de Ponta Delgada e dos Açores no geral - a etnografia, as artes visuais, o cinema e audiovisuais - onde há uma tradição e história muito grande de cinema, não nos podemos esquecer das grandes obras do Zeca Medeiros – São onze curadorias.

Todos os curadores estão neste momento a desenvolver programas, onde obrigatoriamente têm de desenvolver também um projeto educativo. Cada um está a trabalhar nas suas áreas. Eu estou naturalmente, acho que seria muito difícil não ser eu, a tomar conta da música, juntamente com os dois parceiros desta viagem, da equipa nuclear, que é o Tiago Curado e a Isabel Worm.

Temos os três a música nas mãos, porque eu depois tenho uma data de outras coisas para gerir, e não consigo tratar disto sozinha. Já temos apostas muito interessantes e fortes para programar para a Capital Portuguesa da Cultura.

Estamos a desenvolver este projeto educativo em torno de tudo aquilo que nós fizermos na capital. Todos os artistas e todos os projetos e eventos que forem realizados na Capital Portuguesa da Cultura terão de envolver-se obrigatoriamente num projeto educativo, porque a ideia efetivamente é que deixe um legado e uma marca no território.

Isto é um trabalho de filigrana para conseguirmos envolver a comunidade educativa. Para nós a comunidade educativa não envolve só professores e educadores, nem só as crianças, envolve também as famílias, para que as crianças e os professores e educadores tenham um suporte para que os miúdos possam, através da curiosidade possam ter apoio, incentivo, motivação para desenvolverem e irem atrás dessas curiosidades.

Portanto, é um trabalho filigrana, como dizia, que me está a dar imenso gozo. É imenso o trabalho, mas estou apaixonada por este projeto. Naturalmente não posso também deixar de descurar a minha carreira artística, até porque ela me alimenta a alma e dá-me cada vez mais vontade de fazer tudo como gosto de fazer, de forma inteira, nunca por metade.