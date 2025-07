Explorador já visitou cerca de 400 praias fluviais e tem 100 mil fotos para o provar

De Fátima para o país todo com ajuda de amigos

Com o objetivo traçado de dar a conhecer praias fluviais, cascatas e açudes, Henrique Mendes tem adquirido uma legião de amigos por onde passa e acredita que como ele não há mais ninguém.

“Em 2016, isto começou com um colega meu, fomos a um encontro motard, em Góis e aí fui para uma praia fluvial. Depois Cheguei a Mação, deram-me comida e dormida e depois fui ao Fundão, uns amigos deram-me dormida num parque de campismo. E agora este ano, estou aqui há 15 dias, no parque de campismo em Meruge, Oliveira do Hospital, e comecei agora a conhecer estas praias”, desvenda sobre o caminho trilhado desde 2016. “Eu normalmente quando vou para uma praia fluvial gosto de vir cedo, antes do bar abrir, para tirar fotografias, ver todas as condições, tudo com fotografias. Não tenho nada escrito”, reforça.

“Ninguém faz isto como eu”

“Eu tenho perguntado às pessoas, se alguém faz isto como eu, e ninguém conhece. Mas o meu objetivo é conhecer as praias, cascatas, açudes e poços de Portugal inteiro”, diz Henrique Mendes, com um sorriso no rosto.

O autodenominado especialista em praias fluviais só não é tão especialista em redes sociais e é só isso que lhe falta.

“Estou à espera que alguém me ajude nessa página para mostrar o Portugal inteiro. Também já mandei emails para as televisões para me entrevistarem, mas nada”, conclui.