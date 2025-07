Marcelo Rubens Paiva: "Os regimes estão a endurecer e as pessoas estão a perder os seus direitos"

Estava à espera do impacto global do "Ainda Estou Aqui"?

O meu primeiro livro, “Feliz Ano Velho”, foi sobre o meu acidente e foi um livro que teve muito impacto no Brasil. Vendeu mais de um milhão de cópias e esteve durante quatro anos na lista dos mais vendidos. E eu nunca entendia o porquê de uma história tão pessoal de alguém que sofre um acidente e que fica paraplégico poderia ser lido e interessar a todas estas pessoas. Demorei muitos anos para entender esse fenómeno.

O “Ainda Estou Aqui” teve mais ou menos a mesma resposta, mas muito mais universal. De uma forma que realmente me surpreende a cada dia.

Ainda, agora, o surpreende?

Ainda, agora, me surpreende, porque o livro, por exemplo, vai ser publicado na Arábia Saudita. Explique-me como consegue entender isso.

Sabe em quantas línguas o livro já foi traduzido?

Inúmeras. Eu não sei. Mas Arábia Saudita, Taiwan…

Quando nós lançamos o filme, em Veneza, foi aquela surpresa enorme, mas eu achava que era porque Itália tinha acabado de eleger uma primeira-ministra fascista - a Meloni -, ou porque a minha mãe era descendente de italianos - a minha avó era de Módena, que é ao lado de Veneza. Então, eu achava que talvez este tinha alguma coisa de italiano no filme que tivesse atraído.

Mas não é verdade, porque o público de festival não é italiano, são ingleses, franceses, alemães e toda a comunidade europeia e não europeia que ama Cinema. Logo depois nós fomos para os Estados Unidos, em que o filme foi um grande sucesso, depois para o Canadá. O filme foi um grande sucesso na França e na Espanha.

As editoras começaram a comprar os direitos para o livro nos mesmos países em que o filme foi passando. O filme agora ficou em dez mil salas na China. Eu acho que não tem esse número de salas de cinema em Portugal, nem na Espanha. Eu sei que no Brasil não tem.

Foi uma surpresa. Sabiamos que o filme ia ser de qualidade, porque era o Walter Salles, que é um cineasta muito bom, e com a Fernanda Torres, que é uma atriz maravilhosa. Mas, por trás disso tudo, tem um movimento que nós fizemos de transformar o filme não num debate político, mas num filme sobre uma família. Eu acho que esse é que é o segredo.

E essa foi a primeira observação que eu fiz quando eu encontrei o Walter, em 2017, quando ele comprou os direitos. Tem de ser um filme sobre família, porque eu, como escritor e como amante do cinema, como também fiz argumentos para séries e para filmes, eu sei que a família é o que move as pessoas. Nós fomos bem-sucedidos, porque formamos uma família com que que todas as famílias do mundo, inclusive da Arábia Saudita, se identificavam.

Essa ligação familiar acaba por tornar o filme bastante universal. Toda a gente tem uma família e enfrenta a perda, ao longo do tempo. É uma perda que é retratada de uma maneira muito forte e acaba por apelar a toda a gente.

Eu acho que tem a questão da família e a questão da memória. Não só do Alzheimer, não só da doença, mas o esquecimento que existe na humanidade. O esquecimento completo do que fomos, de como foram os regimes autoritários, de como foi o salazarismo, de como foi o franquismo, de uma juventude que não viveu naquele período e que não vê problemas naquilo.

É uma coisa que assusta um pouco, inclusive a ascensão da extrema-direita na Alemanha. Assusta bastante.

Como assim? Eles não se lembram do que aconteceu?

Era uma pergunta que eu tinha. Existem paralelos entre a realidade que é retratada no “Ainda Estou Aqui” e a época em que vivemos hoje?

O paralelo é perfeito, inclusive com a reeleição do Trump, ou na Argentina, com o Milei. Eu acho que existe esse paralelo com o que acontece na Europa, com o que acontece em outros países e a extrema-direita. O que acontece em Israel, ou o que acontece nos regimes dos aiatolás e as mulheres iranianas a protestar.

Estamos a viver um período em que os regimes estão a endurecer e as pessoas estão a perder os seus direitos individuais.

O filme é mais focado na família e não é tão político assim. Mas, ao retratar o que um regime daqueles pode fazer a uma família, ajuda a que as gerações mais novas percebam os danos que estes regimes provocam?

Isso foi propositado. Nós não queríamos fazer um filme ideológico. Nós não queríamos defender nenhuma posição política. Nós queríamos mostrar.

Muito inspirado no cinema argentino. O cinema argentino é um cinema de metáforas, consegue falar da ditadura sem falar da ditadura. O nosso grande exemplo de inspiração foi o filme “O Segredo dos Seus Olhos”, que ganhou o Óscar e que fala da ditadura, mas não fala a palavra "ditadura".

É uma história que acontece durante a ditadura, mas é de uma vingança. O tema não é ditadura, o tema é vingança. Então, o nosso caso é a mesma coisa. O tema não é ditadura, o tema é memória. A família, a injustiça, a dúvida, o Estado perdido diante de uma situação em que se sente muito impotente. E eu acho que esse tipo de cinema e de literatura, que não é ideológico, é mais eficiente do que se for o cinema panfletário.

Fomos criticados por conta disso, mas não estávamos preocupados com a crítica. Estávamos preocupados em ampliar o público.

De repente, o cinema brasileiro teve um foco enorme devido ao impacto do filme. Depois disto, o cinema brasileiro pode ter mais atenção por parte de toda a comunidade global e internacionalizar- se mais?

Sim. Foi a primeira vez que o Brasil ganhou o Óscar. Tem uma divulgação impressionante. É algo que extrapola as fronteiras e atravessa-as. Então, acredito que talvez as pessoas tenham descoberto e tenham tido maior interesse em conhecer o cinema e a cultura brasileira.