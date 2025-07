Praia nem sempre foi sinónimo de férias. Na Grécia Antiga, era lugar de sofrimento e morte

Muitos de nós olhamos para a praia como um local para desfrutar do sol e relaxar como parte das férias de verão.

Estudos demonstram que passar tempo na praia pode proporcionar um enorme sensação de relaxamento para muitas pessoas. Ficar a olhar para o oceano coloca-nos num estado de meditação ligeiro, o cheiro da brisa acalma-nos, o calor da areia envolve-nos e, acima de tudo, o som contínuo e regular das ondas permite-nos relaxar por completo.

No entanto, as férias na praia só se tornaram populares no século XIX e início do século XX, como parte do estilo de vida das classes abastadas nos países ocidentais. Os primeiros europeus — especialmente os antigos gregos — viam a praia como um lugar de sofrimento e morte. Sendo um povo marítimo, viviam sobretudo ao longo da costa, mas tinham medo do mar e consideravam que a vida agrícola era mais segura e respeitável.

A experiência sensorial da praia

No livro “The Sea in the Greek Imagination” (“O Mar na Imaginação Grega”), a professora de Estudos Clássicos Marie-Claire Beaulieu explica que a literatura grega ignora todas as sensações positivas da praia e do mar e foca-se nas negativas, de forma a sublinhar o desconforto que os antigos gregos sentiam em relação à praia e ao mar em geral.

Por exemplo, a literatura grega enfatiza o cheiro intenso das algas e da salmoura marinha. Em Odisseia, poema épico de Homero do século VIII a.C. que decorre maioritariamente no mar, o herói Menelau e os seus companheiros perdem-se perto da costa do Egipto. Têm de se esconder com peles de focas para apanhar o deus marinho Proteu e conseguir dele o caminho de regresso a casa. O cheiro das focas e da salmoura é tão repugnante que quase põe a emboscada em risco, e apenas a ambrósia mágica colocada nos seus narizes consegue neutralizar o cheiro.

De forma semelhante, embora o som das ondas num dia calmo seja relaxante para muitas pessoas, a violência das tempestades no mar pode ser angustiante. A literatura grega antiga foca-se apenas no poder assustador do mar revolto, comparando-o ao som da batalha. Na Ilíada, poema contemporâneo da Odisseia, o ataque do exército troiano às linhas gregas é comparado a uma tempestade no mar:

“Avançaram como uma tempestade mortal que percorre a terra ao trovão do Pai Zeus, agitando o mar com um rugido estupendo, deixando ondas espumosas no seu caminho pelas águas ressoantes, fileiras cerradas de grandes vagas arqueadas brancas de espuma.”

Finalmente, até o belo Ulisses é tornado feio e assustador pela exposição ao sol e ao sal do mar. Em Odisseia, o herói vagueia pelo mar durante 10 anos no regresso da Guerra de Troia. No fim das suas tribulações, está agarrado a uma jangada durante uma tempestade enviada pelo irado deus do mar, Poseídon. Acaba por se soltar e nadar até terra; quando chega à ilha dos Feácios, assusta as aias da princesa Nausícaa com a pele queimada do sol e “toda suja de salmoura”.

A areia da praia e o próprio mar eram vistos como estéreis, em contraste com a fertilidade dos campos. Por isso, a Ilíada e a Odisseia referem frequentemente o mar como “atrygetos” – significando “não colhido” ou “improdutivo”.

Esta definição do mar como estéril é, claro, paradoxal, uma vez que os oceanos fornecem cerca de 2% da ingestão calórica total da humanidade e 15% da ingestão de proteínas – e provavelmente poderiam fornecer muito mais. Os próprios gregos comiam bastante peixe, e muitas espécies eram consideradas iguarias reservadas aos mais ricos.