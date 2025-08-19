Vilar de Mouros celebra 60 anos de uma história feita de resistência

19 ago, 2025 - 09:00 • João Malheiro , Daniela Espírito Santo
Falar de Vilar de Mouros é falar de resistência. O mais antigo festival da Península Ibérica - entre percalços e hiatos – resistiu a tudo: à censura, à incerteza e até à falência. Reinventou-se, de edição em edição, entre avanços e pausas, até chegar a 2025. 60 anos depois de se ouvirem os primeiros acordes junto ao rio Coura, o festival celebra este aniversário redondo com uma edição que se realiza entre 20 a 23 de agosto.
O festival mais velho que a própria democracia portuguesa realizou-se pela primeira vez em 1965, na altura com características muito distintas das edições modernas. A primeira edição foi, sobretudo, mais uma celebração do folclore minhoto, como outras que decorriam na região.
À Renascença, Fernando Zamith, jornalista e investigador que escreveu o livro "Vilar de Mouros: 35 anos de Festivais", explica que Vilar de Mouros se tratava, ao início, "de festas populares, sobretudo de folklore ligado à Galiza". As primeiras edições "foram muito localizadas e não grandes eventos", como mais tarde iria ocorrer.
Em anos seguintes, o evento começou a tornar-se mais abrangente, recebendo em palco atuações ligadas à música portuguesa. Esta transformação culminou na quarta edição, em 1968, que juntou num único local fado, a banda da Guarda Nacional Republicana e música de intervenção de Zeca Afonso e Adriano Correia de Oliveira, estrategicamente marcado para depois da meia noite.
"Foi um festival arrojado", caracteriza Fernando Zamith que "colocou à prova" as autoridades.
Não é por acaso que mencionamos que o festival antecedeu o fim do Estado Novo. A verdade é que a PIDE recebeu vários relatórios dessa edição de Vilar de Mouros, mas não terá havido consequências significativas, muito pela capacidade da organização do festival em amenizar o regime.
"Tudo isto foi feito com diplomacia. Não foi premeditadamente uma afronta ao regime. Se tivesse ido por essa via, não teria havido festival", explica o investigador.
Apesar do sucesso, o fundador do festival António Barge e a sua família não estavam satisfeitos e fizeram uma pausa de um par de anos para preparar um grande regresso. O esforço culminou numa edição que que viria a ser conhecida como o "Woodstock português".
A 7 e 8 de agosto de 1971, 30 mil pessoas foram a Vilar de Mouros ouvir artistas internacionais como Manfred Mann e Elton John, música tradicional portuguesa, fado e rock, com a liberdade de expressão em palco e a polícia longe da vista. Mais uma vez, a garantia de que não haveria uma atitude abertamente anti-regime permitiu que o evento decorresse sem problemas e intervenção das autoridades do Estado Novo.
Apesar desta edição se ter tornado quase mítica, a verdade é que não chegou para pagar as despesas da organização, o que levou a que Vilar de Mouros desaparecesse novamente, desta vez durante 11 anos.
Fernando Zamith destaca que "a ideia megalómana" concretizou-se, apesar de todas as dúvidas, mas a família que organizou o evento teve de pagar a dívida (e, sobretudo, o cachet do Elton John) ao longo dos anos.
O certame haveria de voltar em 1982, desta feita já em democracia, e com outro nome agora incontornável: os ainda relativamente desconhecidos U2 subiram a palco, fazendo a sua estreia em solo português. Foram nove dias de festival, algo que hoje "é difícil de imaginar", sublinha Fernando Zamith.
Esta edição de festival foi a primeira que o também professor da Universidade do Porto frequentou e, à Renascença, confessa que continua a ser o ano mais marcante de Vilar de Mouros para si.
"É um dos momentos mais marcantes de toda a minha vida. Tinha 18 anos na altura, a idade ideal para ter uma experiência destas", conta. "Houve de tudo. Todos os dias havia rock, mas ao longos dos dias havia todos os géneros musicais. Jazz, romaria, folklore, música erudita, música sinfónica, música de vários quadrantes. Um pouco de tudo, com concertos muito bons", recorda.
Seguiu-se um novo período de interregno, até 1996, ano em que o Vilar de Mouros voltou a realizar-se, com nomes como Primitive Reason, The Stone Roses, Da Weasel ou Xutos e Pontapés.
Com vontade de expandir o recinto e assegurar, em definitivo, a continuidade do festival, o Vilar de Mouros voltou a parar durante três anos. Em 1999, os Pretenders e os Silence 4 encabeçaram o primeiro de um ciclo de oito anos em que o evento não parou. Neste período, passaram pelo Minho nomes como Alanis Morissette, Sonic Youth, Beck, Neil Young, Sérgio Godinho, Rui Veloso, Robert Plant, Clã, Rammstein, Peter Gabriel, David Fonseca, The Cure, Moonspell e Iggy Pop.
Depois de 2006, as partes envolvidas na organização não conseguiram chegar a acordo, o que marcou mais uma pausa de oito anos na realização do Vilar de Mouros. O festival voltou em 2014 numa edição que teve problemas em termos de organização, o que ditou que, em 2015, houvesse nova pausa.
Por fim, o Festival de Vilar de Mouros regressou, em definitivo, em 2016, agora organizado pelo trio Câmara Municipal de Caminha, "Surprise & Expectation" (empresa criada para o efeito), e Junta de Freguesia de Vilar de Mouros. Desde então, Peter Murphy, António Zambujo, The Jesus and Mary Chain, Primal Scream, Incubus, The Pretenders e The Offspring passaram pelos palcos de Vilar de Mouros.
Entre hiatos e mudanças políticas e económicas, o festival, mesmo assim, foi resistindo ao longo das décadas às oscilações de mercado e continua, mesmo num ano em que outros festivais desapareceram.
Numa altura em que vemos desaparecer, momentânea ou definitivamente, certames como o Sudoeste, a procura acaba por não chegar para a oferta. Quem sobrevive normalmente tem "um perfil muito específico" e prima pelo arrojo, sublinha Zamith.
O segredo está no cartaz. "Vilar de Mouros faz questão de ter um cartaz com características próprias que o distingue dos outros", vaticina o investigador, que acredita que, por isso mesmo, que o festival vai perdurar no tempo. Afinal de contas, a história de Vilar de Mouros é feita disso mesmo... de resistência.
O Festival Vilar de Mouros regressa às margens do rio Coura esta quarta-feira e, até sábado, vai receber nomes como James, The Kooks, The Stranglers, Sex Pistols, Palaye Royale, Papa Roach, Hybrid Theory ou Da Weasel.