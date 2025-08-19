Vilar de Mouros celebra 60 anos de uma história feita de resistência

Falar de Vilar de Mouros é falar de resistência. O mais antigo festival da Península Ibérica - entre percalços e hiatos – resistiu a tudo: à censura, à incerteza e até à falência. Reinventou-se, de edição em edição, entre avanços e pausas, até chegar a 2025. 60 anos depois de se ouvirem os primeiros acordes junto ao rio Coura, o festival celebra este aniversário redondo com uma edição que se realiza entre 20 a 23 de agosto.

O festival mais velho que a própria democracia portuguesa realizou-se pela primeira vez em 1965, na altura com características muito distintas das edições modernas. A primeira edição foi, sobretudo, mais uma celebração do folclore minhoto, como outras que decorriam na região.

À Renascença, Fernando Zamith, jornalista e investigador que escreveu o livro "Vilar de Mouros: 35 anos de Festivais", explica que Vilar de Mouros se tratava, ao início, "de festas populares, sobretudo de folklore ligado à Galiza". As primeiras edições "foram muito localizadas e não grandes eventos", como mais tarde iria ocorrer.