Estas são algumas das melhores fotografias de vida selvagem do ano

27 ago, 2025 - 19:47 • Rita Vila Real

São conhecidos algumas imagens da exposição "Wildlife Photographer of the Year", que abre ao público a 14 de outubro, em Londres.

O mundo animal volta a ganhar protagonismo com mais uma edição da "Wildlife Photographer of the Year 2025", competição de fotografia promovida pelo Museu de História Natural de Londres.

As 100 imagens vencedoras da 61.ª edição são anunciados a 14 de outubro, mas já há uma pequena amostra das fotografias que estão a ser escolhidas e partilhadas.

O encontro inusitado entre uma leoa e uma cobra, no parque nacional Serengeti, na Tanzânia. Foto:Gabriella Cobi/ Facebook Wildlife Photographer of the Year
o "congelar" do momento em que uma colónia de pinguins atravessa um glaciar na Antárctica. A organização do evento refere que o fotógrafo passou dois meses a acompanhar as aves. Foto: Bertie Gregory/Facebook Wildlife Photographer of the Year
O olhar intenso de um coyote atingido pelos raios de luz da manhã, na Califórnia. Foto: Parham Pourahmad/Facebook Wildlife Photographer of the Year
Num mar de alforrecas em Monterey Bay, na Califórnia, o fotógrafo capturou o animal, sempre com cuidado para não sofrer queimaduras. Foto: Ralph Pace/Facebook Wildlife Photographer of the Year
Morcegos da fruta fizeram das ruínas de um monumento na Índia a sua casa. Na escuridão total, o fotógrafo conseguiu capturar com nitidez a verdadeira essência destes animais voadores. Foto: Sitaram Raul/Facebook Wildlife Photographer of the Year
Até os animais têm comichão. Este flamingo foi apanhado a coçar o bico com as suas pernas.Foto: Leana Kuster/Facebook Wildlife Photographer of the Year
"Finalmente chegou...estamos entusiasmados por partilhar uma amostra da 61.ª edição da exposição Wildlife Photographer of the Year", pode ler-se numa publicação da "Wildlife Photographer of the Year 2025" na rede social Facebook. "Apresentamos criaturas desde as profundezas do oceano até às montanhas mais altas".

A organização dá conta que, este ano, mais de 60 mil fotógrafos submeteram candidaturas ao concurso.

No site do Museu de História Natural de Londres á é possível reservar os bilhetes para a exposição.

