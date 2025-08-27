Estas são algumas das melhores fotografias de vida selvagem do ano

27 ago, 2025 - 19:47 • Rita Vila Real
O mundo animal volta a ganhar protagonismo com mais uma edição da "Wildlife Photographer of the Year 2025", competição de fotografia promovida pelo Museu de História Natural de Londres.
As 100 imagens vencedoras da 61.ª edição são anunciados a 14 de outubro, mas já há uma pequena amostra das fotografias que estão a ser escolhidas e partilhadas.
"Finalmente chegou...estamos entusiasmados por partilhar uma amostra da 61.ª edição da exposição Wildlife Photographer of the Year", pode ler-se numa publicação da "Wildlife Photographer of the Year 2025" na rede social Facebook. "Apresentamos criaturas desde as profundezas do oceano até às montanhas mais altas".
A organização dá conta que, este ano, mais de 60 mil fotógrafos submeteram candidaturas ao concurso.
No site do Museu de História Natural de Londres á é possível reservar os bilhetes para a exposição.