"Lucas, o Lobo na Pele de Coelho". Um livro para crianças e pais sobre "empatia e a aceitação de si próprio"

Tudo começou com uma história para adormecer. André Rodrigues queria apenas deitar o filho, na altura com três anos, mas a criança pediu uma história em que o lobo não fosse mau.

"Ficou a olhar para mim, do género: Agora, inventa", conta, à Renascença.

Longe estava, ainda, de perceber que este seria o primeiro passo que acabaria por resultar no livro infantil "Lucas, o Lobo na Pele de Coelho", já nas bancas. Uma narrativa sobre um jovem Lobo que, ao contrário do resto da alcateia, não é feroz, não gosta de caçar, nem come carne. Na verdade, gosta de comer cenouras.

Estes pormenores surgiram na conversa entre autor e filho, em que perceberam "que havia ali uma característica naquela personagem que nos desvia daquilo que nós esperamos que ela seja". Esta personagem, o Lucas, é "exatamente o contrário" do estereótipo de um lobo em contos de crianças. "É alguém que se sente fora da realidade convencionada para essa figura", explica André Rodrigues.

A história foi contada "em cinco minutos", mas ficou na memória da criança e, no dia seguinte, contou à educadora, que achou graça à história. André Rodrigues foi convidado a ir ao infantário repetir a narrativa e correu tão bem que a educadora lançou o desafio: "Quando é que vamos ter essa história em livro?".

Ao início, o jornalista hesitou, mas acabou por aceder. Quando a editora Cordel D' Prata lançou um concurso para contos infantis, André Rodrigues decidiu participar... e não ganhou. No entanto, algumas semanas depois, a editora voltou ao contacto, acreditando haver potencial na história.

"Ganhei, sem ganhar. É uma forma de ver a questão", admite.