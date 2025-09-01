Plantas em Marte? Conheça a chave para alimentar astronautas e salvar a Terra

Algures na década de 2040, os seres humanos podem chegar a uma nova fronteira – Marte. Para lá chegar, serão precisas fontes sustentáveis de alimentos, medicamentos e materiais.

Com esse intuito, investigadores estão a desenvolver plantas que ajudem a fazer a transição, ao mesmo tempo que se focam na Terra, com problemas como as alterações climáticas, a desigualdade, as pandemias globais e a degradação ambiental.

A ciência pode fazer as duas coisas. E a investigação espacial tem uma longa história de não só satisfazer o instinto humano de exploração, mas também de proporcionar novas invenções transformadoras à medida que fazemos descobertas pelo caminho.

Plantas não apenas para o espaço

Quando os resultados da investigação científica chegam ao mundo real de forma prática, isto chama-se “transferência de investigação”.

Estas transferências são frequentemente inesperadas e imprevisíveis. Por exemplo, a necessidade da NASA de tecnologia de imagem compacta e leve no espaço levou à invenção dos sensores de câmaras compactas que agora temos nos smartphones, webcams, dispositivos médicos e muito mais.

Aquele material brilhante e refletor usado para desviar o calor de edifícios, eletrodomésticos ou até do para-brisas do seu carro? É uma tecnologia de isolamento aperfeiçoada pela NASA para proteger naves espaciais e astronautas das variações de temperatura no espaço.

Na próxima década, poderemos ver “plantas espaciais” a melhorar direta e indiretamente a vida na Terra. Mas como serão estas plantas preparadas para o espaço e como poderão beneficiar quem nunca sai do nosso planeta?

Sabor e nutrição

As plantas alimentam-nos e apoiam o nosso bem-estar mental, mas só isso não será suficiente para sustentar viagens espaciais de longa duração.

O menu moderno de comida espacial consiste, em grande parte, em alimentos processados e de longa duração enviados juntamente com a tripulação ou entregues como carga à Estação Espacial Internacional. Qualquer coisa fresca precisa de ser produzida no local e criar gado não é uma opção.

Para criar uma dieta equilibrada no espaço sem necessidade de suplementos alimentares, os investigadores têm vindo a desenvolver alimentos vegetais nutricionalmente completos, com grandes quantidades de proteína de alta qualidade. Serão plantas prontas a colher e comer, que podem ser cultivadas e processadas no espaço, proporcionando um equilíbrio ótimo de aminoácidos essenciais. Também incluirão aminoácidos não essenciais normalmente encontrados em animais, como a taurina e a creatina.

Melhorar as plantas desta forma poderá ajudar a remodelar a agricultura na Terra, uma vez que as dietas à base de plantas são mais sustentáveis para um planeta em crise climática e reduzem a desigualdade global em nutrientes.

Os cientistas também estão a investigar sabores e texturas de alimentos à base de plantas para responder à queixa comum dos astronautas sobre a “fadiga do menu”. Durante décadas, os astronautas têm relatado que o seu sentido do paladar fica atenuado no espaço, tornando os alimentos picantes os favoritos na estação.

Resistência ambiental

As plantas espaciais também terão de prosperar num ambiente desconhecido. Na Terra, as plantas dependem da gravidade para saber para onde crescer as raízes e para onde crescer os caules. Este processo chama-se gravitropismo.

No espaço, o gravitropismo é confuso, fazendo com que as raízes cresçam em direções aleatórias devido aos efeitos da microgravidade na sinalização hormonal. Os esforços de investigação continuam para determinar os efeitos da microgravidade no crescimento das plantas.

Por exemplo, a água é “pegajosa” – aglomera-se porque as moléculas se atraem entre si, em vez de serem puxadas para baixo, formando uma poça. Na ausência de gravidade, isto resulta em gotas de água pegajosas que se agarram a superfícies, como as raízes das plantas, e não escorrem para lado nenhum, porque são mantidas juntas pela tensão superficial.

Além disso, a falta de gravidade também perturba a convecção – impede que os gases se misturem naturalmente na água. Isto limita a disponibilidade de oxigénio para as raízes das plantas e resulta em baixo teor de oxigénio, também conhecido como stress hipóxico.

A hipóxia nas plantas também acontece devido a inundações durante chuvas intensas e encharcamento do solo. Desenvolver plantas tolerantes à hipóxia induzida pela microgravidade irá gerar dados para melhorar a resistência das culturas às cheias na Terra, reduzindo as perdas agrícolas.

Mais do que alimentos

Numa base na Lua ou em Marte, os colonos não poderiam esperar meses ou anos para reabastecer recursos essenciais, como medicamentos ou materiais de construção. Por isso, as plantas espaciais estão a ser concebidas para fornecer mais do que apenas alimentos.

As plantas foram modificadas para produzir proteínas que desencadeiam respostas imunitárias e funcionam como vacinas comestíveis.

Na Terra, muitos produtos farmacêuticos são produzidos e extraídos de microrganismos. As plantas podem ser modificadas para produzir compostos medicinais ou precursores de materiais de construção de forma semelhante, mas estes compostos tendem a ter impactos negativos no crescimento das plantas.

A capacidade de modificar as plantas para produzirem diferentes químicos em resposta a estímulos ambientais permitiria aos astronautas mudar as plantas de produção de alimentos para produção de medicamentos – talvez com um simples interruptor.

Estão também a ser desenvolvidos “circuitos” genéticos que respondem à luz e a sinais químicos. Estes têm potencial para tornar as culturas mais adaptáveis aos desafios de um clima em mudança.

Quando as inovações precisam de ultrapassar limitações extremas – como o ambiente do espaço – podem acelerar e levar a soluções que, de outra forma, não imaginaríamos.

A corrida para chegar à Lua levou ao desenvolvimento de muitos itens do quotidiano. Agora, estamos à beira de uma nova revolução biotecnológica, prontos para cultivar, com ousadia, onde nenhuma planta jamais cresceu.