Gale Anne Hurd: "Mulheres podem fazer cinema de terror e deve ser celebrado"

Gale Anne Hurd foi honrada esta terça-feira no MotelX com o prémio Noémia Delgado, que pretende reconhecer o impacto das mulheres no cinema de terror. A produtora norte-americana, que agora vive em Portugal, foi a primeira pessoa a receber o galardão. Uma escolha do festival que decorre em Lisboa até segunda-feira que premeia uma carreira longa em que Gale Anne Hurd deixou o seu nome estampado em filmes como "Aliens", "Exterminador Implacável" e a sua primeira sequela, "Palpitações", "O Abismo" e, na televisão, a franquia "The Walking Dead". Antes dos grandes blockbusters, o percurso na indústria do cinema começou no filme de baixo orçamento "Humanoids from the Deep", de 1980. Foi aí que Gale Anne Hurd teve a primeira oportunidade de participar na rodagem de um filme, sob a alçada do histórico produtor Roger Corman. Numa conversa com a imprensa na qual o "Watch Party", podcast de filmes e séries da Renascença, esteve presente, Gale Anne Hurd considera que não teria alcançado a carreira que tem "se o Roger Corman não tivesse acreditado em mim". "Ele tirou-me da zona de conforto e fez-me aprender as capacidades necessárias para poder ser uma produtora. E, depois, um dia, disse-me que me tinha ensinado tudo e mandou-me embora, como um pássaro a abandonar o ninho. É tudo graças ao Roger", recorda. A verdade é que, apesar de contar com o selo de aprovação de uma figura tão respeitada como Corman, Gale Anne Hurd teve de lutar contra muito ceticismo, ao longo da sua carreira, apenas por ser mulher. No entanto, em resposta à Renascença, Gale Anne Hurd descreve que "era preciso começar uma experiência "horrível", em que chegou ao mundo real "onde as mulheres não tinham oportunidades, estavam bloqueadas na carreira e eram vistas como incapazes de fazer trabalhos como realizar ou produzir". A produtora encontrou outro grande colaborador que a respeitava como igual: James Cameron. Juntos, escreveram o argumento de "Exterminador Implacável", um filme modesto que acabou por conquistar a crítica e a bilheteira e gerar uma saga blockbuster marcante. Contudo, esse sucesso não era suficiente para convencer algumas mentes fechadas.

"Mais tarde, quando fiz o Aliens, um produtor perguntou-me como é que uma menina pequena como eu podia ser produtora de um grande filme", conta. Gale Anne Hurd sublinha que "não se pode levar a peito, tem de se fazer o trabalho de casa e ser capaz e termos mentores e pessoas que convencem céticos a apostar em nós". "Felizmente, tive isso ao longo da carreira", admite, realçando que o cinema "é um desporto de equipa". Seguiu-se um percurso extenso e diverso, mas que sempre teve um espaço especial pelo cinema de género e culto, como o terror, a ficção científica e a fantasia. A produtora explica que nunca "procurou o sucesso" e sempre se focou naquilo que a apaixonava. Gale Anne Hurd indica que, desde tenra idade, "lia livros de género, bandas desenhadas, mistérios e thrillers". À medida que filmes de terror começaram a receber mais respeito, a produtora foi impactada por "Tubarão", de Stephen Spielberg, e "Alien", de Ridley Scott. "E que sorte tive de, mais tarde, fazer a sequela", partilha. A produtora norte-americana desafia, ainda, a ideia de que o cinema de terror é um género mais apropriado ou direcionado para o público masculino. "Quando comecei, o Roger Corman colocava mulheres a realizar filmes. O primeiro filme em que trabalhei foi realizado por uma mulher. Por acaso, ao início eu achava estranho era quando via um homem a realizar um filme de terror", ironiza. Gale Anne Hurd apela a que se olhe para quem realizou um filme "focando-se apenas se fez um bom trabalho ou um mau trabalho, não olhando ao género ou a qualquer outro tipo de identidade que possa ter". "As pessoas ficam supreendidas quando as audiências para o terror, geralmente, são 50/50. E em slashers até costuma ser 60/40 para as mulheres. Mulheres podem fazer cinema de género, é normal, natural e deve ser celebrado", aponta.

Os desafios do streaming e da Inteligência Artificial Quando Gale Anne Hurd leu a banda desenhada de Robert Kirkman, sabia que tinha de tentar adaptar "The Walking Dead" para a televisão. Um instinto que a recompensou com uma franquia de longevidade assinalável que rendeu 11 temporadas e levou a mais seis spin-offs - dois deles ("Dead City" e Daryl Dixon") ainda a decorrer e com mais temporadas confirmadas. Se hoje o sucesso é inegável, quando questionada pelo "Watch Party", a produtora revela que não esperava que a série conseguisse chegar tão longe, porque, inicialmente, teve de voltar a enfrentar muito ceticismo. "As pessoas achavam que vampiros eram sexy e zombies não. Ninguém ia querer ver uma série de zombies. E eu insisti que não era sobre zombies, era sobre as pessoas. Por isso, só tínhamos esperança em fazer uma temporada e esperar que as pessoas quisessem outra", diz. Quando a primeira temporada de "The Walking Dead" estreou, em 2010, nos Estados Unidos, no canal AMC, vivia-se uma época de ouro da ficção na televisão por cabo. Séries como "Guerra dos Tronos, "Breaking Bad", "Mad Men", entre outras, atraíam milhares de espectadores e eram aclamadas pela crítica. Quando a última temporada estreou, em 2021, o mundo estava já muito diferente. O streaming é, agora, o local onde estreiam as grandes séries que capturam a atenção dos espectadores e o investimento dos produtores. Gale Anne Hurd explica que, antigamente, as séries tinham de ter narrativas que começavam e acabavam, geralmente, no mesmo episódio. Não havia muito espaço para histórias que demoravam e se expandiam por vários capítulos. "Isso mudou, porque as pessoas agora podem ver um episódio em qualquer altura. Antigamente, se falhassem um episódio, perdiam algo importante e deixavam de conseguir acompanhar". A contrapartida, porém, é que "há muito menos episódios a serem encomendados". Atualmente, a maioria da séries demora mais tempo entre temporadas e produz temporadas de oito ou dez episódios. Às vezes, até são menos.