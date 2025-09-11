Gale Anne Hurd: "Mulheres podem fazer cinema de terror e deve ser celebrado"

Gale Anne Hurd foi honrada esta terça-feira no MotelX com o prémio Noémia Delgado, que pretende reconhecer o impacto das mulheres no cinema de terror. A produtora norte-americana, que agora vive em Portugal, foi a primeira pessoa a receber o galardão.

Uma escolha do festival que decorre em Lisboa até segunda-feira que premeia uma carreira longa em que Gale Anne Hurd deixou o seu nome estampado em filmes como "Aliens", "Exterminador Implacável" e a sua primeira sequela, "Palpitações", "O Abismo" e, na televisão, a franquia "The Walking Dead".

Antes dos grandes blockbusters, o percurso na indústria do cinema começou no filme de baixo orçamento "Humanoids from the Deep", de 1980. Foi aí que Gale Anne Hurd teve a primeira oportunidade de participar na rodagem de um filme, sob a alçada do histórico produtor Roger Corman.

Numa conversa com a imprensa na qual o "Watch Party", podcast de filmes e séries da Renascença, esteve presente, Gale Anne Hurd considera que não teria alcançado a carreira que tem "se o Roger Corman não tivesse acreditado em mim".

"Ele tirou-me da zona de conforto e fez-me aprender as capacidades necessárias para poder ser uma produtora. E, depois, um dia, disse-me que me tinha ensinado tudo e mandou-me embora, como um pássaro a abandonar o ninho. É tudo graças ao Roger", recorda.

A verdade é que, apesar de contar com o selo de aprovação de uma figura tão respeitada como Corman, Gale Anne Hurd teve de lutar contra muito ceticismo, ao longo da sua carreira, apenas por ser mulher. No entanto, em resposta à Renascença, Gale Anne Hurd descreve que "era preciso começar uma experiência "horrível", em que chegou ao mundo real "onde as mulheres não tinham oportunidades, estavam bloqueadas na carreira e eram vistas como incapazes de fazer trabalhos como realizar ou produzir".

A produtora encontrou outro grande colaborador que a respeitava como igual: James Cameron. Juntos, escreveram o argumento de "Exterminador Implacável", um filme modesto que acabou por conquistar a crítica e a bilheteira e gerar uma saga blockbuster marcante. Contudo, esse sucesso não era suficiente para convencer algumas mentes fechadas.