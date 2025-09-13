40 anos de "Super Mario Bros.": Ícone dos videojogos começou num "acidente feliz"

Foi a 13 de setembro de 1985 que saiu a primeira versão de “Super Mario Bros.”, ícone do mundo dos videojogos. Este sábado, a personagem de bigode, boné vermelho e macacão azul celebra 40 anos. O tempo passa, mas a sua atualidade mantém-se, com fãs de várias gerações. Mitsugu Kikai é um deles. Nascido na década de 80, tem o recorde mundial da maior coleção de objetos alusivos ao “Super Mario”. São "20 mil a 30 mil". Rodeado por bonecos, peluches e tapetes de várias cores, Kikai afirma, em declarações à Agence France-Press (AFP), que a sua “vida seria totalmente diferente sem o Mario”. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

No início era "Jumpman"

Para perceber a origem da personagem que marcou infâncias, é necessário recuar a 1981. Apareceu pela primeira vez no videojogo "Donkey Kong", com o nome “Jumpman”, que, em português, significa saltador. Dois anos depois, em 1983, o nome “Mario” tornou-se oficial, com o jogo de arcada "Mario Bros".

1985 é o ano em que fica conhecido a nível mundial. O lançamento do jogo "Super Mario Bros." para a consola japonesa Famicom (conhecida como NES na Europa), da Nintendo, foi determinante para o seu sucesso. Criado pelo designer japonês Shigeru Miyamoto, este foi um dos primeiros videojogos a permitir que os jogadores controlassem a animação, que corria e saltava os obstáculos de um cenário em movimento. Tudo ao som de uma música alegre. Segundo o folheto de instruções original, a missão de Mario é “libertar a princesa (Toadstool) e restaurar o Reino dos Cogumelos”, invadido por uma tribo de tartarugas que, com a sua magia negra, transformou a população em pedras, tijolos e plantas.

Foi um avanço revolucionário na indústria dos videojogos e já soma mais de 40 milhões de cópias vendidas.

De “acidente feliz” a ícone mundial O escritor Alexis Bross, um dos autores do livro “Générations Mario”, conta à AFP que o sucesso de Super Mario foi “um acidente feliz”, pois “não havia qualquer plano para esta personagem se tornar um ícone dos videojogos". Inicialmente, era composta apenas por alguns píxeis num ecrã. O seu visual foi escolhido para poupar recursos informáticos e para se destacar no ecrã. O macacão acabou por ganhar a cor azul para ser mais fácil de distinguir a personagem. Já o boné vermelho evitava ter de animar o cabelo de Mario. Era “puramente funcional, sob restrições técnicas muito rígidas", sublinha Alexis Bross.

Dos pixels ao 2D/3D, Mario tornou-se uma presença “transgeracional” e até "reconfortante”.

“É um homem comum, não muito diferente de nós, que não tem poderes especiais à partida e permanece um pouco congelado no tempo", descreve Bross. De geração em geração “O meu pai comprou-me o jogo e jogo-o desde que me lembro”, recorda Mitsugu Kikai, já adulto. Atualmente, embora muitas crianças e adolescentes optem por novos títulos, Mario continua a beneficiar da nostalgia dos pais, que jogam com os filhos, explica o analista Rhys Elliot, entrevistado pela AFP.