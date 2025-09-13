40 anos de "Super Mario Bros.": Ícone dos videojogos começou num "acidente feliz"

Foi a 13 de setembro de 1985 que saiu a primeira versão de “Super Mario Bros.”, ícone do mundo dos videojogos. Este sábado, a personagem de bigode, boné vermelho e macacão azul celebra 40 anos. O tempo passa, mas a sua atualidade mantém-se, com fãs de várias gerações.

Mitsugu Kikai é um deles. Nascido na década de 80, tem o recorde mundial da maior coleção de objetos alusivos ao “Super Mario”. São "20 mil a 30 mil".

Rodeado por bonecos, peluches e tapetes de várias cores, Kikai afirma, em declarações à Agence France-Press (AFP), que a sua “vida seria totalmente diferente sem o Mario”.

No início era "Jumpman"



Para perceber a origem da personagem que marcou infâncias, é necessário recuar a 1981. Apareceu pela primeira vez no videojogo "Donkey Kong", com o nome “Jumpman”, que, em português, significa saltador.

Dois anos depois, em 1983, o nome “Mario” tornou-se oficial, com o jogo de arcada "Mario Bros".