A cama onde morreu D. Pedro IV tem uma réplica histórica no Palácio de Queluz

Uma réplica histórica da cama onde há 191 anos morreu o rei D. Pedro IV, no Palácio de Queluz, foi apresentada esta quarta-feira. O objetivo é "melhorar" a visita ao monumento e "proporcionar uma oferta turístico-cultural diferenciada". A construção da réplica, segundo os meios artesanais da época, com o mesmo tipo de materiais, segundo a documentação, nomeadamente uma aguarela de Ferdinand Feubure, datada de 1850, levou um ano, confessou à agência Lusa o seu autor, o carpinteiro Rodrigo Bobone. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Este projeto, iniciado em 2022, foi um investimento de cerca 100 mil euros, disse à Lusa o presidente da Parques de Sintra-Monte da Lua (PSML), João Sousa Rego.

A Parques de Sintra-Monte da Lua é uma empresa de capitais públicos, que tem como objetivo a salvaguarda e valorização da paisagem património da humanidade, cabendo-lhe a gestão de alguns dos monumentos, entre eles o Palácio Nacional de Queluz (PNQ). A cama encontra-se na Sala D. Quixote, "uma das mais sumptuosas" do Palácio, segundo o conservador do PNQ, Hugo Xavier. Esta sala teve várias funções ao longo da história da monarquia portuguesa, tendo servido também para reuniões do Conselho de Estado. Nesta sala, Quarto do Rei, morreu, precisamente em 24 de setembro de 1834, D. Pedro IV, o 26.º rei de Portugal e o primeiro imperador do Brasil, a duas semanas de completar 36 anos, quatro dias depois de sua filha, D. Maria II, se tornar rainha de Portugal. D. Pedro, apelidado "o rei-soldado", liderou as tropas liberais contra o seu irmão D. Miguel, defensor da monarquia absolutista. O monarca declarou a independência do Brasil, em 07 de setembro de 1822, e a sua ação militar, política e diplomática instaurou o liberalismo em Portugal, levando o irmão a exilar-se na Áustria, depois de capitular e assinar a Convenção de Évora Monte, em 1834.