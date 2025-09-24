A cama onde morreu D. Pedro IV tem uma réplica histórica no Palácio de Queluz

A réplica da cama, em estilo império, é da responsabilidade de Rodrigo Bobone, sendo este o seu primeiro trabalho para o PNQ.

Na construção foram usadas as madeiras que constavam no inventário do Palácio, "a madeira de espinheiro, que tem algum revez, de cor amarelada, muita densa e cheiro característico, e para os interiores casquinha vermelha, e um inox na estrutura", disse o carpinteiro/restaurador Rodrigo Bobone.

Adília Botelho foi a responsável pelos têxteis, tendo sido usados damasco, piquet de estofo, crina animal e vegetal, e uma transparência lisa tipo cassa, e as borlas foram feitas em tear e à mão, explicou à Lusa.

A cama original, datada de cerca de 1800, ardeu na sequência do incêndio no PNQ, em outubro de 1934, e foi possível reconstituí-la através da equipa de investigação interna palácio, explicou João Sousa Rego, afirmando "o objetivo de reforçar a qualidade da visita e dar oportunidade aos visitantes de conhecerem e terem as vivências da época".

O responsável adiantou que "há vários projetos com investigação histórica associada no PNQ", com inauguração prevista para o próximo ano, como o restauro da sala seguinte à D. Quixote, o oratório de D. João VI.

Sousa Rego assinalou que a PSNL pretende, com estas intervenções, "proporcionar uma oferta turístico-cultural diferenciada".

O PNQ, nos arredores de Lisboa, localiza-se numa área de aproximadamente 16 hectares, e tem visitáveis 60 divisões das cerca de cem que constituem o seu núcleo.