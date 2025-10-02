Um livro de Cardoso Pires e o argumento de António-Pedro Vasconcelos num filme sobre um país a preto-e-branco

“Lavagante” estreia no dia em que se assinala o centenário do nascimento de José Cardoso Pires. O filme, que tem por base o romance homónimo do escritor português, conta com argumento do realizador também já desaparecido, António-Pedro Vasconcelos.

Mário Barroso pôs de pé esta missão de realizar o filme. Escolheu contar esta história de um país em ditadura, a preto-e-branco. O ator Francisco Froes diz ao Ensaio Geral, da Renascença, que “o preto-e-branco acaba por trazer muito ao filme”.

“É muito engraçado, porque às vezes o preto-e-branco pode-nos afugentar um pouco de um filme por sentirmos que possa ser um filme mais parado. Não é! É um filme com um ritmo muito bom, em que estamos sempre a tentar desvendar um bocadinho o mistério do que se passa. O preto-e-branco traz muito à fotografia”, indica.

O filme traça um retrato do país que já fomos, do ambiente opressivo que se vivia em plena ditadura, nos anos 60, com a PIDE e a censura a marcarem a espuma dos dias. Além de Froes, o filme é protagonizado pelos atores Júlia Palha, Nuno Melo, Diogo Infante e Rui Morrisson.

Em pano de fundo está uma história de amor, explica Francisco Froes. “É de facto, uma história de amor que se passa na altura de Salazar e, portanto, está muito presente a PIDE e a pressão da censura, mas também da luta estudantil que houve nessa altura”, explica o ator.

O protagonista destaca o facto de o filme ter uma aura de mistério. “Nesta fase havia muitas suspeitas de quem possa ou não possa estar com o regime. Tentava-se esconder qualquer tipo de comentário que fosse contra o regime e, portanto, há muito secretismo e muita coisa a acontecer”, refere.

Não é por isso uma típica história de amor, diz Francisco Froes. Entre perseguições e prisões políticas, o filme acompanha o romance de um médico opositor ao regime e de uma jovem estudante.

“Diz-se muito que há três histórias. Há a história original do guião. Há a história que nós filmamos e depois há a história final que se faz na edição. Houve obviamente ajustes, mas está lá muito da base do que era este romance do José Cardoso Pires”, faz questão de destacar o ator.