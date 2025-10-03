Joana Marques: absolvição no processo dos Anjos é "uma vitória de toda a gente"

Eu vejo que há pessoas, e sinto cada vez mais essa tendência, que querem comparar o humor com uma agressão, mas eu não o vejo assim, seja o meu, seja um humor que seja feito sobre mim. Posso não gostar, etc, isso é tudo muito válido, mas não ponho as coisas como equiparáveis, não sinto que o humor possa causar um dano real. As pessoas podem é não gostar, podem ficar tristes com isso. Tudo bem, não é a minha intenção, mas pode acontecer, mas não me fez pensar mais do que já tinha pensado antes sobre aquilo que faço.

Quais são os limites que o humor continua, ou não, a ter depois desta decisão?

Eu acho que continua a ter exatamente os mesmos, que são os limites do que está estabelecido na lei. Eu acho que o discurso humorístico, tendo se calhar uns limites um bocadinho mais amplos que o discurso sério, porque é entendível que as pessoas estão a fazer ironia, sarcasmo, estão a parodiar, estão a exagerar. Ou seja, há uma série de recursos que não são iguais, não é, quando ouvimos um discurso de um humorista ou um discurso de um primeiro-ministro. Mas eu acho que os limites, embora esta discussão pareça eterna e nunca acabe, estão bem definidos há muito tempo e são os limites do discurso de ódio, por exemplo.

Não vejo que os limites sejam alterados, e depois acho que cada um de nós tem o nosso limite pessoal, seja a produzir humor, ou seja, quando escrevemos um texto, quando o apresentamos a alguém, seja todos nós, enquanto potenciais espetadores, ouvintes, que escolhemos o que é que gostamos ou não, o que é que para nós já passa do limite. Todos temos a nossa sensibilidade individual e eu acho que é preferível que continue a ser assim do que termos de repente uma autoridade que vem instituir... Já tivemos em tempos, não é, se quisermos voltar à censura, podemos pedir a alguém, então, que estabeleça os limites do que se pode ou não dizer.

Há pessoas para quem o discurso humorístico é mesmo uma coisa desconhecida, é como se estivéssemos a falar duas línguas diferentes.

Eu acho que é pior, eu prefiro esta solução, mesmo que isso nos faça confrontar muitas vezes com coisas que nos ofendem ou até que nos chocam, que achamos terríveis, mas que estão dentro do aceitável e do que pode ser dito. E depois eu acho que cabe a cada um julgar se gosta daquele humorista, se não gosta, se riu, que eu acho que é o maior julgamento que o humorista pode ter, é fazer ou não rir, e se vai continuar a seguir, a acompanhar, se vai aos espetáculos.

Como na música, e noutras áreas, temos sempre a liberdade de não ouvir. Podemos escolher não ouvir, não temos é que ter a pretensão de proibir que exista. Eu acho que foi um bocadinho o que aconteceu aqui. Os Anjos não gostaram, percebo perfeitamente, como percebo que centenas de visados do Extremamente Desagradável não gostem. Não percebo é que queiram obrigar-me a retirar aquilo que disse, ou retirar vídeos, ou seja o que for. Acho que isso abria um precedente muito perigoso e que felizmente não foi aberto aqui.

Durante o julgamento, eles disseram que, para ter paz, era preciso ir à guerra. Daquilo que foste conhecendo, até porque, como disseste no julgamento, não os conhecias a não ser da imagem e das músicas, da importância pública que iam tendo, achas que eles agora, com esta decisão, já encontraram a paz?

Não faço ideia. Espero que sim. A sensação com que eu fiquei, lendo o processo e estando ali naqueles dias, é que foi um bocadinho aquela imagem de tempestade num copo de água, não é? Acho que fizeram disto uma coisa muito maior do que era. Acho que em 2025 nunca estaríamos a falar de um vídeo de Instagram de 2022 se não tivesse acontecido tudo isto e, portanto, eu espero sinceramente que sim, que já estejam em paz com este assunto que acho que já lhes tirou o sono tempo demais.

Do teu lado, ficou alguma mágoa que também possa vir a ser resolvida na justiça?

Não, eu quanto menos tempo puder passar em tribunais, melhor. Não pretendo resolver nada na justiça. Não tenho nada para resolver, na verdade. Tenho só agora que acabar de pagar os honorários dos advogados, que pronto, acaba por ser uma penalização, além do tempo que se perde, não é, e que se faz perder aos tribunais, aos juízes etc, é uma brincadeira que sai um bocadinho cara, não é, porque tem que se pagar muitas horas de advogados, mas, tirando isso, não, vou seguir a minha vida normal.

Eu não vejo os Anjos nem como vítimas, nem como pessoas que estejam no chão. Pelo contrário, vejo como pessoas válidas como via antes que levaram isto, na minha opinião, demasiado a sério e longe demais.

Porque é que sentiste a necessidade, e foi público, de ir usando esta matéria do julgamento para ir fazendo algum humor e deixando algumas mensagens, até algumas bem recentes, esta semana. Porque é que sentiste essa necessidade, não estando fechado e não tendo surgido a decisão que acabou por ser publicada hoje?

Eu não lhe chamava, se calhar, necessidade. Eu acho que é, assim, um apelo normal que um humorista tem para falar de temas que, se calhar, são os temas que as pessoas mais esperam ouvir, também, porque hoje em dia não há sítio onde eu vá que não me falem dos Anjos. Essa é a minha sentença, é falarem-me sempre disso e, portanto, percebo que as pessoas também tinham a expetativa de uma reação.

No caso dos Globos de Ouro, foi um prémio que tem a ver com o último ano de trabalho e no último ano de trabalho, apesar do meu trabalho não ter sido esse, aconteceu também isto e, portanto, fez-me sentido, mas sempre do ponto de vista humorístico, não é, fazer aquelas comparações de nós todos, vocês jornalistas também, estávamos à espera desde o início de setembro, havia muito aquela conversa de quando é que sai a sentença. E, portanto, achei graça, de repente estar a receber um prémio quando me interessava mais que se resolvesse este assunto, era mais importante do que o Globo de Ouro, e por isso fiz essa comparação no momento.

E é porque eu, de facto, acho que isto foi uma mina em termos humorísticos e eu, enquanto estava no julgamento, não achei que fizesse sentido estar a fazer este tipo de comentários, mas agora que acabou, e que já tinham acabado as sessões em tribunal, etc, senti-me livre para fazer as minhas considerações, já que durante o tempo do julgamento não falei.

Foram muitas as notas. Quantos cadernos é que acabaste por usar, porque foram muitas as notas, ouviste muita coisa, ouviste muita gente. Cá fora, também, um manancial de comentários e de reações. O que é que vais fazer a tanta coisa?

Eu tirei muitas notas, de facto, e a certa altura até me lembro que as advogadas dos Anjos acharam muito mal eu estar ali em tribunal a tirar notas. Não sabia que não se não se podia, mas tirei, de facto, porque eu achei aqueles quatro dias muito divertidos, apesar de intensos, não é, de estarmos ali a discutir uma coisa séria, eu acho que vejo sempre as coisas com esta lente do que é que pode ter graça, eu e qualquer humorista, portanto, estive a observar durante aquelas horas todas, a tomar notas, e agora eu acho que tenho o material suficiente para um espetáculo que espero lançar muito em breve.

E já tens o tema do espetáculo?

Já tenho o tema, são as coisas que aconteceram neste último ano, agora contadas na minha perspetiva, porque eu acho que passámos muito tempo, e ainda bem, a ouvir a perspetiva dos queixosos, neste caso do Nelson e do Sérgio Rosado, e deram entrevistas longas sobre isto.

Lembro-me que numa destas entrevistas disseram que isto pelo menos vai servir para se discutir o tema, ou seja, eles trataram da perspetiva mais séria e eu trato sempre da perspetiva menos séria. Portanto, fui-me inspirando no que se passava ali, e agora a minha ideia é contar como foi o meu ano do lado de cá, porque no fundo, eu de repente estava dentro das notícias e não costuma ser o meu lugar. Nem espero que seja, muito. Costumo ser a pessoa que está a ver televisão, a tirar notas e a tirar excertos do que se passa para o Extremamente Desagradável. E eu, de repente, senti-me quase uma protagonista de um Extremamente Desagradável gigante.

Portanto, acho que era quase um crime, aí sim, não utilizar coisas que se passaram ali para as contar de uma forma que eu acho que é a forma que me interessa sempre, uma forma leve e uma forma descontraída de ver isto sem nunca levar isto muito a sério, porque eu acho que o grande confronto ali foi entre pessoas que se levam muito a sério e que acharam isto uma coisa gravíssima e uma pessoa, neste caso eu, que não se leva a nada a sério.

Faço esse esforço de não levar nunca, e por isso é que isto nunca me preocupou muito, porque vi sempre isto quase como uma gigantesca anedota em que eu estava metida, e vou tentar tirar a parte boa disso. Claro que houve essas chatices, há o tempo que se gasta, o dinheiro... Ter agora aqui colegas vossos da CMTV no portão da rádio, parece sempre que estou num universo paralelo e eu tento sempre ver o lado divertido disso, de de repente me tornar protagonista de uma história que para mim nunca teve pés nem cabeça

Portanto sim, estou contente e entusiasmada por agora fazer um espetáculo em que conto a minha perspetiva destes assuntos e de outros, de outras coisas que se foram passando na minha vida, que felizmente não foi só isto, mas terá certamente muitas coisas relacionadas com esta história.

E não podíamos terminar sem te perguntar, fechamos este capítulo, que mensagem é que deixas aos Anjos?

Não deixo mensagem nenhuma, não fiquei com muita vontade de me corresponder com os Anjos. Acho que ainda agora, a propósito dos Globos de Ouro houve... Nas redes sociais, as opiniões dividem-se sempre, embora eu perceba que haja assim uma grande maioria que ao longo do processo foi concordando com o meu lado, gostando, ou não, do meu trabalho.

Mas agora, nesta fase dos Globos de Ouro, eu vi muitas pessoas a dizer ‘não, realmente parece impossível estar aqui a falar de pessoas que já estão no chão’. Eu não vejo os Anjos nem como vítimas, nem como pessoas que estejam no chão. Pelo contrário, vejo como pessoas válidas como via antes que levaram isto, na minha opinião, demasiado a sério e longe demais, acho que foram os principais inimigos deles próprios, mas não tenho propriamente uma mensagem para eles.

Eu até agora nunca os tinha conhecido e acho que agora as nossas vidas vão seguir separadas. Embora ache que vamos ter sempre esta coisa em comum, porque acredito da mesma maneira que me falam sempre a mim dos Anjos, lhes falem muito também deste processo, e espero que eles se riam quando as pessoas lhes falarem disso, como eu me rio quando me falam dos Anjos.

E não resisto a perguntar, é um alívio para ti, mas também a nível familiar, naturalmente.

Sim, eu acho que o Daniel sofre mais que eu, porque ele é que é o homem das contas, não é? E da responsabilidade. Eu nunca sei nada. E, portanto, eu acho que ele se preocupou mais com a parte séria disto e com a possibilidade de, ainda que muito remota, de repente termos que arranjar um milhão e cento e tal mil euros. Ele sempre disse que, se fosse o caso, se separava de mim para ficar eu com a dívida e, portanto, levámos isso também sempre com o sentido de humor possível.