Porque é que os fantasmas usam roupas (ou lençóis brancos) e não aparecem nus?

15 out, 2025 - 15:20 • The Conversation/Reuters
Em 1863, George Cruikshank, caricaturista e ilustrador dos romances de Charles Dickens, anunciou uma “descoberta” sobre a aparência diversa dos fantasmas. Escreveu ele:
"Não me parece que alguém alguma vez tenha pensado na grosseira absurdidade e impossibilidade de existirem fantasmas sem vestuário… Os fantasmas não podem, não devem, não ousam, por uma questão de decência, aparecer sem roupa; e, como não pode existir tal coisa como fantasmas ou espíritos das roupas, parece que os fantasmas nunca apareceram, nem nunca poderão aparecer."
Porque é que os fantasmas não andam nus? Esta era uma questão filosófica fundamental para Cruikshank e para muitos outros na Grã-Bretanha vitoriana.
De facto, histórias de fantasmas nus ou sem roupa, especialmente fora do folclore, são extremamente raras. Céticos e visionários de fantasmas deleitaram-se em pensar como é que esses espíritos poderiam ter forma e força no mundo material.
De que substância seriam feitos, afinal, que lhes permitisse partilhar o nosso plano de existência, com toda a sua banalidade?
A imagem do fantasma como uma figura envolta num lençol branco ou mortalha manteve o seu estatuto icónico durante séculos, porque sugere uma continuidade entre o corpo e o espírito.
Antes da era moderna, o principal papel social do fantasma era o de transmitir uma mensagem do além aos vivos — daí a ligação às roupas fúnebres. Isso vê-se no motivo medieval dos "Três Vivos e Três Mortos", em que caçadores se deparam com os seus futuros cadáveres esqueléticos, envoltos em linho, advertindo-os a lembrar-se da morte.
No entanto, em meados do século XIX, com o espiritualismo e as primeiras formas de investigação psíquica a espalharem-se pelo mundo ocidental, as pessoas começaram a relatar aparições de fantasmas vestidos com roupas do dia a dia.
Isto criava problemas para quem tentava investigar a realidade dos fantasmas. Se o fantasma era uma realidade objetiva, por que razão usaria roupa? Se os princípios do espiritualismo eram verdadeiros, a alma que regressa à Terra não deveria ser feita de luz, ou de alguma outra substância etérea? Seriam as roupas dos espíritos também espirituais e, em caso afirmativo, partilhariam da sua essência ou seriam, elas próprias, fantasmas de roupas?
Poder-se-ia adotar uma posição idealista e dizer que as roupas eram ideias metafísicas ligadas à identidade imortal do seu portador — que a identidade do fantasma significava algo mais do que simplesmente a aparição de uma força espiritual.
Outra explicação era que quem vê fantasmas os “veste” automaticamente, por processos inconscientes. Assim, vemos o fantasma com as roupas habituais porque é essa a imagem mental que temos da pessoa — e essa escolha de vestuário é a mais provável de suscitar reconhecimento.
O crítico e antropólogo Andrew Lang estabeleceu comparações entre o sonho e a visão de fantasmas em 1897, ao afirmar que:
"Não vemos as pessoas nuas, regra geral, nos nossos sonhos; e as alucinações, sendo sonhos lúcidos, seguem a mesma regra. Se um fantasma abre uma porta ou levanta uma cortina diante de nós, isso também é apenas parte da ilusão. A porta não se abriu; a cortina não se levantou… Tudo foi produzido da mesma forma que quando se diz a um paciente hipnotizado que “a sua mão está queimada” — e a sua imaginação faz surgir bolhas reais."
Para Lang, as roupas dos fantasmas eram feitas da mesma matéria dos sonhos. A implicação — de que quem vê fantasmas é capaz de os vestir, mas não de os despir — parece refletir uma moralidade subjacente: a maioria dos espíritos do século XIX eram purificados e castos. A estranha suposição de Lang, de que não havia nudez nos sonhos, ecoa essa ideia.
A moda e a roupa eram elementos centrais na identificação de classe, género e profissão durante o período vitoriano. Os fantasmas da classe trabalhadora pareciam estar especialmente ligados às suas roupas, mais do que aos seus rostos ou vozes — um tema que surge em alguns relatos de fantasmas enviados à revista The Strand em 1908.
Num desses relatos, uma testemunha dizia ter visto “uma figura, que não tinha nada de sobrenatural, sendo simplesmente a de uma criada com um vestido leve de algodão… e uma touca branca… A figura tinha toda a aparência de uma empregada doméstica, tal como eu tinha imaginado. Não se parecia em nada com a cozinheira, que se vestia com algodões bem mais escuros.”
As roupas identificam as pessoas e tornam-nas representáveis — a nudez perturba esse meio de categorização instantânea.
A questão das roupas dos fantasmas é interessante para os historiadores do sobrenatural porque, tal como um fio solto, puxar por ela começa a desfazer algumas das suposições sobre a matéria no espiritualismo. Será que os fantasmas retêm as feridas ou deficiências que sofreram em vida? E quanto à carnalidade erótica dos espíritos — o tocar e beijar entre vivos e mortos nas sessões espíritas? Este tipo de debates complexos não desapareceu no século XXI. De facto, a “espectrofilia” — ou o amor por fantasmas — continua a ser tema de discussão viva na internet.