Porque é que os fantasmas usam roupas (ou lençóis brancos) e não aparecem nus?

Em 1863, George Cruikshank, caricaturista e ilustrador dos romances de Charles Dickens, anunciou uma “descoberta” sobre a aparência diversa dos fantasmas. Escreveu ele:

"Não me parece que alguém alguma vez tenha pensado na grosseira absurdidade e impossibilidade de existirem fantasmas sem vestuário… Os fantasmas não podem, não devem, não ousam, por uma questão de decência, aparecer sem roupa; e, como não pode existir tal coisa como fantasmas ou espíritos das roupas, parece que os fantasmas nunca apareceram, nem nunca poderão aparecer."

Porque é que os fantasmas não andam nus? Esta era uma questão filosófica fundamental para Cruikshank e para muitos outros na Grã-Bretanha vitoriana.

De facto, histórias de fantasmas nus ou sem roupa, especialmente fora do folclore, são extremamente raras. Céticos e visionários de fantasmas deleitaram-se em pensar como é que esses espíritos poderiam ter forma e força no mundo material.

De que substância seriam feitos, afinal, que lhes permitisse partilhar o nosso plano de existência, com toda a sua banalidade?

A imagem do fantasma como uma figura envolta num lençol branco ou mortalha manteve o seu estatuto icónico durante séculos, porque sugere uma continuidade entre o corpo e o espírito.

Antes da era moderna, o principal papel social do fantasma era o de transmitir uma mensagem do além aos vivos — daí a ligação às roupas fúnebres. Isso vê-se no motivo medieval dos "Três Vivos e Três Mortos", em que caçadores se deparam com os seus futuros cadáveres esqueléticos, envoltos em linho, advertindo-os a lembrar-se da morte.

No entanto, em meados do século XIX, com o espiritualismo e as primeiras formas de investigação psíquica a espalharem-se pelo mundo ocidental, as pessoas começaram a relatar aparições de fantasmas vestidos com roupas do dia a dia.

Isto criava problemas para quem tentava investigar a realidade dos fantasmas. Se o fantasma era uma realidade objetiva, por que razão usaria roupa? Se os princípios do espiritualismo eram verdadeiros, a alma que regressa à Terra não deveria ser feita de luz, ou de alguma outra substância etérea? Seriam as roupas dos espíritos também espirituais e, em caso afirmativo, partilhariam da sua essência ou seriam, elas próprias, fantasmas de roupas?