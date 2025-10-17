Margareth Menezes: “A reparação é necessária para que haja justiça social”

E a Margareth Menezes, ministra, canta no seu gabinete para espantar os seus males?

O que tem acontecido é que, pelo fato de eu ser uma artista com 38 anos de carreira, às vezes estou em algum lugar como política e as pessoas ficam pedindo que eu cante!

Às vezes eu atendo, às vezes não. Não há nada demais sobre isso, mas é muito difícil as pessoas me verem e não fazerem uma ligação com a música.

Então, às vezes acontece, mas, graças a Deus, eu tenho trabalhado muito no Ministério da Cultura.

Como tem sido esse trabalho no ministério?

Nós pegamos um ministério desmontado com as políticas interrompidas. Agora é já um trabalho de dois anos e nove meses onde conseguimos remontar o ministério e ampliar as políticas.

É muito trabalho, não tem como... Não tem diversão nisso! A diversão fica só para o final de semana, de vez em quando.

"Praticar a paz, não significa ser passivo"



Vivemos um período de muitos extremismos, com a extrema-direita em ascensão em todo o mundo. A cultura tem um papel a desempenhar no combate a essas ideias?

Com certeza. Você praticar a paz, não significa você ser passivo. Quando a gente fala de buscar um ambiente de paz e de igualdade, não significa chegar a esse lugar e os problemas acabaram.

O que se reivindica é o respeito da existência humana, que os direitos de todo ser humano sejam respeitados.

O extremismo é muito nocivo, porque ele prega uma visão de superioridade e dá uma legalidade para que algum povo possa destruir o outro, como se isso fosse uma coisa natural.

Então, esse é um combate. Eu acho que cada lugar tem a sua realidade, a sua história, a sua origem, cada país, cada nação, cada povo e isso precisa ser respeitado.

Acho o extremismo muito perigoso por causa desse tipo de visão, que é você liquidar o outro, o que é diferente, liquidar aquilo que você não acredita. E não existe essa unanimidade em nenhum lugar do planeta.

A diversidade humana é da própria criação. Cabe a nós aprender a conviver. Essa é a grande dificuldade humana, o aprendizado da convivência. Então, é muito importante a gente falar de paz e mostrar, principalmente às novas gerações, que é possível ter esperança e força para combater esse discurso extremista.

Os jovens vêm com as suas demandas, e eu acredito muito na juventude, porque a visão do jovem vê coisas diferentes. Eu acho importante a gente poder contemplar e entender que o mundo é de todas as gerações.

O extremismo é muito nocivo, porque ele prega uma visão de superioridade e dá uma legalidade para que algum povo possa destruir o outro, como se isso fosse uma coisa natural.

A cultura brasileira é mundialmente difundida sobretudo através da música, mas hoje há também artistas plásticos, coreógrafos e escritores a terem voz fora do Brasil. Como vê a identidade da cultura brasileira hoje?

Eu acho que cada vez mais o Brasil está se fortalecendo. A gente pode ver o interesse renovado pela literatura brasileira, a mesma coisa na questão do audiovisual.

O Brasil é um país que tem uma dinâmica, uma diversidade cultural muito grande, pelo seu tamanho, mas também porque é um país que abraça povos de todos os lugares.

Além dos povos originários - que têm muita linguagem ainda - graças a Deus se conseguiu preservar mais de 200 línguas, 200 etnias, há também os povos que vieram da África, de vários lugares, isso se misturou, além dos europeus, que vieram pela colonização, mas que depois também vieram para trabalhar.

Você encontra aqui pessoas de vários lugares do mundo. É um país que, de certa forma, acolhe tudo isso. E quando você vai ver na contemporaneidade, nós temos aí uma diversidade de formas de manifestação de cultura brasileira, e isso é ter uma possibilidade muito grande de se expressar. Tudo isso tem a ver com o Brasil.

É a diversidade?

É essa dinâmica de país, com essa diversidade de expressões culturais, que se assumem todas como legítimas, mas com influências. É a legitimidade brasileira, e que hoje o mundo está tendo mais abertura para conhecer.

Isso é muito interessante, a gente poder mostrar um pouco dessa dinâmica diversa da produção cultural brasileira.

"A reparação é uma coisa necessária para que haja justiça social"



Mas há ainda contas a ajustar com o passado colonial?

Eu acho que a reparação é uma coisa necessária para que haja justiça social.

Acho que tem que haver uma dinâmica. É uma responsabilidade do Estado fazer essa reparação. É o que nós estamos buscando fazer. O presidente Lula criou o Ministério da Igualdade Racial, as políticas que estamos fazendo têm políticas de ações afirmativas.

O Brasil tem essa história ainda de um legado escravocrata, da questão do racismo estrutural, porque isso se deu a partir da negação de oportunidade para as pessoas.

A gente tem de ter muita honestidade e tem de ter muita humildade para assumir esse passado que foi ruim.

Se a gente não tiver tanto orgulho assim, a gente pode identificar que os antepassados fizeram uma coisa que não foi bacana. Então, vamos recorrigir isso. Gostando ou não, é necessário que haja essa correção.

A gente tem de ter muita honestidade e tem de ter muita humildade para assumir esse passado que foi ruim.

Essa reparação passa também por Portugal?

Portugal, como o Brasil é um país soberano. No Brasil nós estamos nessa construção, porque a gente entende que é importante. Foram mais de 300 anos de escravidão no Brasil. É necessário que haja.

Eu acho que faz bem para qualquer sociedade ter esse mergulho. Então no Brasil nós estamos nessa busca. É uma luta muito grande, não é uma coisa que é simples fazer, porque até hoje se descobrem pessoas em condições de trabalho escravo, mas existem políticas para combater isso, e é isso que está acontecendo aqui.

Há uma direção do Estado brasileiro para que a gente combata o racismo e essa questão de trabalho escravo. É uma postura de país. Estamos com esse projeto.



