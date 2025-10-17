Margareth Menezes: “A reparação é necessária para que haja justiça social”

17 out, 2025 - 17:39 • Maria João Costa
Não é a ministra da Cultura do Brasil que vem atuar a Portugal, mas sim a artista que carrega 38 anos de carreira, no entanto, em entrevista à Renascença, Margareth Menezes admite que a arte é política e que a sua música, que fala de questões como o racismo, levanta reflexões.
Antes do concerto dia 20 de outubro na sala Lisboa ao Vivo, e de dia 21 ir ao Porto à Livraria Lello para um concerto falado, moderado por Pedro Abrunhosa, Margareth Menezes admite que, às vezes, mesmo no papel de ministra, acaba a cantar. Mas a sua vida no Governo de Lula da Silva é de “muito trabalho”. “Não tem diversão nisso! A diversão fica só para o final de semana, de vez em quando”, desabafa.
Ela que assumiu um cargo político depois da presidência de Jair Bolsonaro, questionada sobre a ascensão das extremas-direitas alerta para os efeitos "nocivos" do extremismo. A artista que já foi considera uma das 100 personalidades negras mais influentes do mundo considera que este é o tempo de um ajuste de contas com o passado. A "reparação" histórica "é necessária para que haja justiça social", aponta.
Esteve em Portugal há poucos meses, agora regressa para mais um espetáculo. É por aqui que começa a tournée internacional. Que espetáculo traz a Portugal?
Devido ao tempo que tenho dedicado ao Ministério da Cultura vou fazendo esses movimentos para não perder a continuidade da minha carreira internacional.
Portugal, para nós, é uma porta de entrada, por ser o país que tem essa relação histórica com o Brasil. Ano passado estive aí, este ano já fui ao Porto, e foi muito boa a receção do show.
Agora estaremos em Lisboa e vou voltar praticamente com o mesmo show que fiz no Porto. Daí eu vou para Oslo. Essa é a forma de me manter acesa no circuito internacional.
Que relação tem com o público português?
É muito especial, pelo país que é. Primeiro, é uma relação histórica a que nos une. Tem a nossa própria língua, o português, a nossa língua “mater”, o português de Portugal, e o que o Brasil desenvolveu na sua forma de expressar.
Há muito sentimento, esses sentimentos também que nos atravessam, de humanidade, de saudade e de coisas que têm essa ligação com a África também, com a nossa influência afro-brasileira, afro-lusitana. Existe essa ponte.
Que música nunca pode faltar num espetáculo seu?
Eu sou baiana, do Nordeste do Brasil. A Bahia é uma terra que tem uma pujança muito grande da expressão musical.
A minha geração vem depois da geração tropicalista, da geração de Caetano [Veloso] e de [Gilberto] Gil. Essas influências são muito fortes no meu trabalho. Tenho um pouco dessa música ancestral, mas a ancestralidade no presente. Tem um lado urbano.
Então, é um estilo “afropop” brasileiro. Isso tem a influência dos blocos afros, samba-reggae, das linguagens do ijexá, do reggae brasileiro também. Tem essa mistura que faz parte dos ritmos que influenciam o meu trabalho.
Canta com aquilo que o Brasil já transformou da herança africana?
Com certeza. Defendo o “afropop” brasileiro desde 1992, e minha música tem muito isso. Eu vou trazer músicas que fizeram parte do começo da minha carreira, mas também músicas que estão nesses meus lançamentos mais recentes, o “Autêntica”, composições minhas, também parcerias. Então, vai ser um show bem diversificado.
O que há ainda em si da menina que começou por cantar no coro da igreja?
(risos) Eu tenho uma vitalidade muito grande com a música! Ainda tenho muito a experimentar.
Eu vejo também que existe uma geração nova propondo outras questões de sonoridade, e acho que nós temos de estar sempre abertos, sem perder a nossa característica.
É também poder dialogar um pouco com essa geração nova, poder se renovar, se reinterpretar. Acho que isso faz parte mesmo do ofício de ser artista.
Ser artista é muito diferente de ser a ministra, mas a música tem também mensagem política. É importante cantar essa mensagem política?
A nossa própria existência é política. Mesmo que a gente não seja um agente político, estamos em um ambiente onde a política é necessária. É preciso prestar atenção, porque, cada vez mais, a gente toma consciência de que o lugar político é necessário.
É necessário haver uma oportunidade das escutas. E a arte tem isso! A arte e a cultura, ela se expressa melhor em toda a sua pujança nos ambientes de democracia.
Eu não vou fazer política no show, mas a minha música, a minha postura no meu trabalho, sempre trouxe algumas reflexões. E o facto de eu cantar coisas que falam um pouco dessa questão do racismo, falam um pouco dessa minha visão humanista, não significa que seja uma bandeira política ligada ao momento que eu estou agora no governo.
São coisas que você defende em função de você querer um mundo melhor. Então, essa minha visão, essa minha postura contra guerras, contra a discriminação racial, a favor dos direitos das pessoas, é uma coisa que já trago em mim naturalmente, porque eu acredito no ser humano.
A minha arte tem esse contexto. Então, isso está na minha música de maneira natural, não pelo facto de eu estar agora ministra. Eu dou seguimento àquilo que acredito, àquilo que defendo como ser humano, como cidadã.
E a Margareth Menezes, ministra, canta no seu gabinete para espantar os seus males?
O que tem acontecido é que, pelo fato de eu ser uma artista com 38 anos de carreira, às vezes estou em algum lugar como política e as pessoas ficam pedindo que eu cante!
Às vezes eu atendo, às vezes não. Não há nada demais sobre isso, mas é muito difícil as pessoas me verem e não fazerem uma ligação com a música.
Então, às vezes acontece, mas, graças a Deus, eu tenho trabalhado muito no Ministério da Cultura.
Como tem sido esse trabalho no ministério?
Nós pegamos um ministério desmontado com as políticas interrompidas. Agora é já um trabalho de dois anos e nove meses onde conseguimos remontar o ministério e ampliar as políticas.
É muito trabalho, não tem como... Não tem diversão nisso! A diversão fica só para o final de semana, de vez em quando.
Vivemos um período de muitos extremismos, com a extrema-direita em ascensão em todo o mundo. A cultura tem um papel a desempenhar no combate a essas ideias?
Com certeza. Você praticar a paz, não significa você ser passivo. Quando a gente fala de buscar um ambiente de paz e de igualdade, não significa chegar a esse lugar e os problemas acabaram.
O que se reivindica é o respeito da existência humana, que os direitos de todo ser humano sejam respeitados.
O extremismo é muito nocivo, porque ele prega uma visão de superioridade e dá uma legalidade para que algum povo possa destruir o outro, como se isso fosse uma coisa natural.
Então, esse é um combate. Eu acho que cada lugar tem a sua realidade, a sua história, a sua origem, cada país, cada nação, cada povo e isso precisa ser respeitado.
Acho o extremismo muito perigoso por causa desse tipo de visão, que é você liquidar o outro, o que é diferente, liquidar aquilo que você não acredita. E não existe essa unanimidade em nenhum lugar do planeta.
A diversidade humana é da própria criação. Cabe a nós aprender a conviver. Essa é a grande dificuldade humana, o aprendizado da convivência. Então, é muito importante a gente falar de paz e mostrar, principalmente às novas gerações, que é possível ter esperança e força para combater esse discurso extremista.
Os jovens vêm com as suas demandas, e eu acredito muito na juventude, porque a visão do jovem vê coisas diferentes. Eu acho importante a gente poder contemplar e entender que o mundo é de todas as gerações.
A cultura brasileira é mundialmente difundida sobretudo através da música, mas hoje há também artistas plásticos, coreógrafos e escritores a terem voz fora do Brasil. Como vê a identidade da cultura brasileira hoje?
Eu acho que cada vez mais o Brasil está se fortalecendo. A gente pode ver o interesse renovado pela literatura brasileira, a mesma coisa na questão do audiovisual.
O Brasil é um país que tem uma dinâmica, uma diversidade cultural muito grande, pelo seu tamanho, mas também porque é um país que abraça povos de todos os lugares.
Além dos povos originários - que têm muita linguagem ainda - graças a Deus se conseguiu preservar mais de 200 línguas, 200 etnias, há também os povos que vieram da África, de vários lugares, isso se misturou, além dos europeus, que vieram pela colonização, mas que depois também vieram para trabalhar.
Você encontra aqui pessoas de vários lugares do mundo. É um país que, de certa forma, acolhe tudo isso. E quando você vai ver na contemporaneidade, nós temos aí uma diversidade de formas de manifestação de cultura brasileira, e isso é ter uma possibilidade muito grande de se expressar. Tudo isso tem a ver com o Brasil.
É a diversidade?
É essa dinâmica de país, com essa diversidade de expressões culturais, que se assumem todas como legítimas, mas com influências. É a legitimidade brasileira, e que hoje o mundo está tendo mais abertura para conhecer.
Isso é muito interessante, a gente poder mostrar um pouco dessa dinâmica diversa da produção cultural brasileira.
Mas há ainda contas a ajustar com o passado colonial?
Eu acho que a reparação é uma coisa necessária para que haja justiça social.
Acho que tem que haver uma dinâmica. É uma responsabilidade do Estado fazer essa reparação. É o que nós estamos buscando fazer. O presidente Lula criou o Ministério da Igualdade Racial, as políticas que estamos fazendo têm políticas de ações afirmativas.
O Brasil tem essa história ainda de um legado escravocrata, da questão do racismo estrutural, porque isso se deu a partir da negação de oportunidade para as pessoas.
A gente tem de ter muita honestidade e tem de ter muita humildade para assumir esse passado que foi ruim.
Se a gente não tiver tanto orgulho assim, a gente pode identificar que os antepassados fizeram uma coisa que não foi bacana. Então, vamos recorrigir isso. Gostando ou não, é necessário que haja essa correção.
Essa reparação passa também por Portugal?
Portugal, como o Brasil é um país soberano. No Brasil nós estamos nessa construção, porque a gente entende que é importante. Foram mais de 300 anos de escravidão no Brasil. É necessário que haja.
Eu acho que faz bem para qualquer sociedade ter esse mergulho. Então no Brasil nós estamos nessa busca. É uma luta muito grande, não é uma coisa que é simples fazer, porque até hoje se descobrem pessoas em condições de trabalho escravo, mas existem políticas para combater isso, e é isso que está acontecendo aqui.
Há uma direção do Estado brasileiro para que a gente combata o racismo e essa questão de trabalho escravo. É uma postura de país. Estamos com esse projeto.
Foi considerada uma das 100 personalidades negras mais influentes do mundo pela Most Influential People of African Descent. Que superpoder é esse?
Não há superpoder. Há 21 anos eu criei uma organização social, que é a Fábrica Cultural, no lugar onde eu nasci. Essa organização trabalhou muito na questão de um fortalecimento da produção, da economia criativa local.
Trabalhamos com jovens, com crianças, com mulheres, ao longo desses 21 anos. Foi um processo muito difícil até a gente conseguir se estabilizar, mas a Fábrica Cultural tem esse legado. Milhares de pessoas passaram pela Fábrica Cultural.
Acho que isso também tem um pouco a ver. E a música é o jeito que eu defendo. As coisas que eu canto tem a ver com a representatividade.
Agradeço muito esses títulos, mas acho que a gente precisa fazer alguma coisa de positivo na nossa vida. Se a gente puder fazer o nosso bairro, o lugar onde a gente mora, um lugar melhor, dando algum nível de contribuição como cidadão, acho isso muito importante.
A sua carreira musical é o seu lugar de fala?
Tenho 38 anos de carreira. A música é muito poderosa. Através da arte, da cultura, a gente chega com mais facilidade ao coração das pessoas, ao sentimento. Então é uma ferramenta de transformação da vida.
Quantas coisas estão guardadas nos livros, no património? Na arte e na cultura, estão ali escritos os processos de desenvolvimento da humanidade. Quando a gente encontra alguma arquitetura, alguma arqueologia, alguma coisa nova é o registo da humanidade naquele momento. Isso nos ajuda a contar uma história.
Quando você ouve uma música que toca aquele sentimento, aquele momento parece até que transforma a gente. Às vezes a pessoa está triste, ouve uma música, o ambiente melhora, melhora até a energia. Então é um encantamento que a cultura e a arte têm.
O talento é individual, mas quando você materializa a ideia, você constrói coletivamente. Fazer uma exposição de arte, fazer um festival ou um show voz e violão, você precisa de mais pessoas para trabalhar.
Então a cultura e a arte têm esse outro aspeto de comunidade, de agregar. É muito interessante usar isso como uma ferramenta de emancipação do sentimento, do pensamento, da visão crítica e como geração de emprego e renda. Tudo isso está contemplado nas artes e na cultura.